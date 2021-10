Dove bere la cioccolata a Monza

Ai primi freddi, il pensiero corre sempre lì: alla cioccolata calda. Fondente oppure al latte, con la panna o magari no, ognuno ama berla a modo suo. Del resto, questa bevanda nata negli anni Sessanta del XVI secolo per mano di Emanuele Filiberto di Savoia, che celebrò così il trasferimento della capitale sabauda da Chambéry a Torino, la amano tutti. Grandi e piccini. Nel XVIII secolo nacquero a Londra e in varie zone dell'Inghilterra le prime chocolate house. Erano luoghi dove si consumavano tazze di cioccolata calda parlando di politica, economia, scienza e filosofia in modo libero e creativo. Purtroppo, però, per il suo costo elitario fu per più di un secolo una bevanda riservata al ceto più alto della società. Solo nel 1800 iniziò davvero a diventare popolare fino ai giorni nostri dove è diventata una gustosa abitudine fuori e dentro casa.

Ma dove si possono gustare le migliori cioccolate a Monza? Scopriamolo insieme.

Coco Le Patissier

In via Teodolinda Regina al numero 1, nel cuore del centro storico di Monza, Coco Le Patissier è una raffinata pasticceria, non troppo grande, dove bere un’ottima cioccolata calda accompagnata da gustosi macarones e buonissimi mignon alle noci. Facile avvistare qualche vip che adora il trend vagamente francese.

Pasticceria Bona

In via Martiri della Libertà 6, la Pasticceria Bona ha aperto nel lontano 1939. Imperdibili sono qui i tartufi al cioccolato, e qualcuno definisce la sua cioccolata in tazza come la più buona d’Italia. Posto piccolino e sempre molto frequentato. Delizioso anche il caffè.

Cafe Chocolat

In via Felice Cavallotti 56, il Cafe Chocolat è anche un ottimo ristoro durante la pausa pranzo. Posto ideale per trascorrere le domeniche uggiose in famiglia o con gli amici più cari, le sue ciccolate e i suoi tè sono da accompagnare rigorosamente alle frolle fatte in casa.

Parliamo di Thé

Sebbene Parliamo di Thé, in via Vittorio Emanuele II, sia nato come vero e proprio tempio del tè, la sua cioccolata calda non ha nulla da invidiare a quella delle migliori pasticcerie della città. Anzi, pare che accompagnata ad un brownie dia vita ad un connubio perfetto!