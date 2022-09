Cinque posti dove fare castagne in Brianza

Con l'arrivo dell'autunno torna la voglia di far castagne.

Dove andare a raccoglierle? Fortunatamente in Lombardia non mancano i castagneti, e tanti sono i luoghi in cui recarsi con la famiglia o con gli amici. Eccone alcuni.

Eremo di San Genesio a Colle Brianza (Lc)

A circa un’ora d’auto da Monza, tra il Parco regionale di Montevecchia e quello della Valle del Curone, l’Eremo di San Genesio a Colle Brianza pullula di castagneti in ogni sua zona. Qui potrai fare il carico dei succulenti frutti marroni. Percorrendo la salita che porta all’Eremo si raggiunge subito un castagneto pianeggiante, dove cominciare a riempire i sacchetti. Per chi non volesse raggiungere la cima, ci sono le vicine località di Cagliano o Campsirago coi loro boschi ricchi di castagne.

Sentiero dei Proverbi a Lissolo (Lc)

Partendo da Monza, con circa 40 minuti di auto si arriva presso il sentiero dei Proverbi a Lissolo, piacevole percorso adatto a grandi e piccini dove poter fare castagne con la famiglia. Lungo circa due chilometri, il percorso ad anello è circondato da boschi di castagni facilmente accessibili. Passeggiando per il sentiero, ti imbatterai in ben 65 cartelli in legno riportanti i proverbi della tradizione brianzola.

Castagneto Enco di Rezzago (Co)

A circa 45 minuti da Monza si trova il comune di Rezzago, fantastica meta dove poter raccogliere le castagne. Qui infatti c’è il castagneto di Enco, un grande bosco in cui riempire i propri cestini. La zona è molto frequentata, ma il castagneto è talmente vasto da poter offrire castagne per tutti.

Parco di Montevecchia e della Valle del Curone (Lc)

Bastano solo 30 minuti d’auto per raggiungere Montevecchia dove, presso il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, si trovano diversi sentieri ricchi di castagneti. Tra i più frequentati quello che porta a Cà del soldato, ma anche salendo verso le Piramidi della Brianza è possibile trovare molti castagni.

Orrido di Caino (Co)

A circa 40 minuti d’auto da Monza, nei pressi di Erba, si trova l’Orrido di Caino. Qui potrai fare una tranquilla passeggiata con i tuoi figli raccogliendo castagne. Percorrendo il sentiero in salita incontrerai diversi castagneti. Mentre, svoltando a destra una volta raggiunto il prato con i tavoli da pic-nic, potrai iniziare la salita che porta all’Eremo, anche questa ricca di castagni.