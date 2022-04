Pic-nic e grigliata di Pasquetta: i 5 posti più belli a Monza e dintorni

Pasquetta si avvicina, e l’organizzazione per la consueta grigliata tra amici è già cominciata. Per molti, rimane il quesito su dove andare a cuocere le carne in compagnia. In provincia di Monza e Brianza, o poco lontano, esistono diversi parchi o aree all’aperto dove è possibile accendere la brace e godersi la tanto attesa grigliata in compagnia. Facendo attenzione ai divieti e alle norme imposte, e ricordando che all’interno del Parco di Monza non sono presenti aree attrezzate per il barbecue, vediamo insieme 5 tra i posti più belli dove poter fare la grigliata di Pasquetta (o ripiegare su un pic-nic).

Parco di Monza

Considerato un'istituzione dai monzesi e non solo, il parco di Monza non poteva mancare nella nostra lista. Quale posto migliore per gli abitanti della zona per passare il giorno di Pasquetta immersi nel verde? Il Parco di Monza offre infatti deverse aree attrezzate con tavolini, bar e spazi gioco per i bimbi: il luogo perfetto per un pic-nic!

Laghetto della Boscherona di Monza

Molto noto agli abitanti della zona, il Parco del Laghetto della Boscherona è attrezzato con cinque aree picnic e barbecue dotate di tavoli e bracieri. Per lo svago post grigliata, questo parco mette a disposizione un chiosco, una zona fitness, campi da calcio, da pallavolo, tavoli da ping pong e una zona per giocare a bocce. L’ingresso ha un costo di 3 euro (sotto i 6 anni è gratuito).

Villa Borromeo D’Adda, Arcore

Tra i posti più belli dove organizzare il picnic di Pasquetta a due passi da Monza c’è sicuramente Villa Borromeo D’Adda ad Arcore. A 10 minuti da Monza, questo fantastico parco si presta per un piacevole pic-nic in compagnia grazie alla presenza di tavoloni e panchine. All’interno del parco, si trovano inoltre dei percorsi ad anello di diverse lunghezze, dove fare rilassanti passeggiate. Gli amici a quattro zampe, invece, si potranno sfogare dentro l’area dog-friendly.

Alpe del Vicerè, Albavilla

A circa 40 minuti da Monza, ad Albavilla, si trova l’Alpe del Vicerè, un’area dall’accesso libero nella zona dei grandi prati. Il parco è attrezzato con barbecue in pietra, tavoli in legno e parcheggi. Per i più avventurosi, le vicinanze offrono rifugi alpini per una breve escursione.

Lago di Sartirana, Merate

Bastano 30 minuti di strada per raggiungere il lago di Sartirana a Merate. Presso questa fantastica area verde sarà possibile organizzare un pic-nic con amici e famiglia godendo della fantastica vista sul lago. La zona è ben attrezzata con tavoli in legno, panchine e cestini. Si ricorda però che all’interno del Parco del Lago di Sartirana non è possibile portare gli animali.