Dove mangiare i pizzoccheri più buoni vicino a Monza: la classifica

Uno dei piatti più amati della tradizione. E immancabile nei menù invernali, nelle giornate fredde. Dove si mangiano i migliori in Lombardia? Ecco una lista di 10 ristoranti elaborata dalla rivista specializzata "La cucina italiana": per loro questi sono i migliori dove mangiare un ottimo piatto fumante della ricetta valtellinese.

Come ogni elenco o classifica, anche quella de "La cucina italiana" si presta naturalmente a discussioni e dibattiti e sicuramente anche in altri ristoranti di Valtellina e Valchiavenna, Como e dell'intera Lombardia è possibile trovare un piatto di pizzoccheri cucinato a regola d'arte, ma queste sono le scelte effettuate per la Top 10 de "La cucina italiana".

Ecco tutti i ristoranti segnalati dalla rivista specializzata:

- Al Filò (Bormio)

- Crotasc (Mese)

- Lanterna Verde (Villa di Chiavenna)

- Il Cantinone (Madesimo)

- Altavilla (Bianzone)

- Crotto Valtellina (Varese)

- Taverna valtellinese (Bergamo)

- Tira, Mola e Meseda (Como)

- Taverna ai Poggi (Lecco)

- Osteria Valtellina (Milano)