Dove mangiare in un ristorante tre stelle Michelin non lontano da Monza (e quanto costa)

Sogni di cenare in un ristorante tre stelle Michelin, e vorresti sapere quanto costa? Abbiamo preparato una breve guida, con i tre ristoranti tristellati più vicini a Monza. Per una cena speciale, o per un weekend all'insegna del gusto.

Da Vittorio, Brusaporto (Bergamo) - 1 ora da Monza

La prima stella Michelin, il ristorante Da Vittorio l'ha ottenuta nel 1978. Nel 1996 è arrivata la seconda, nel 2010 la terza (dopo il trasferimento dalla città alla Cantalupa). Aperto da Vittorio Cerea, oggi a guidarlo è la moglie Bruna con i loro cinque figli: Enrico e Roberto sono entrambi chef, Francesco è il responsabile della cantina e della ristorazione esterna, Rossella nel Ristorante e nella Dimora, Barbara dirige il caffè-pasticceria Cavour 1880.

I piatti leggendari del ristorante Da Vittorio sono i paccheri al pomodoro e l'uovo e nell'uovo.

Nel menù troviamo carni e pesci, selvaggina e frutti di mare, tartufi e funghi ma anche piatti di verdure, cucinati con originalità e con una forte attenzione al benessere. I menù degustazione, vini e bevande escluse, vanno da 220 euro (per 8 portate) a 360 euro (per 16 portate). Cenando alla carta, per un primo piatto si spendono 80-90 euro, mentre i secondi vanno dai 70 euro della Bourgignonne agli 80 della Gallinella di mare e del Capriolo arrosto.

Dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (Mantova) - 1 ora e 40 da Monza

Il ristorante tre stelle Michelin più longevo d'Italia è il ristorante Dal Pescatore, che ha ottenuto la sua terza stella nel 1996. Negli anni Venti, quando venne aperto, si chiamava Pesce e Vino ed era una semplice osteria, in cui si serviva pesce di fiume fritto e si beveva il Lambrusco preparato da Antonio Santini. Oggi il ristorante è alla sua quarta generazione: Nadia e Bruna guidano la cucina, Antonio la sala, il padre Giovanni l'orto e la campagna.

Il menù, dominato da piatti manifesto quali i Tortelli di zucca al burro e Parmigiano (con ameretti e mostarda) e la Composta di pomodori e melanzane con basilico fresco, affianca piatti della tradizione e riuscite sperimentazioni.

I menù degustazione vanno dai 150 euro del Menu della Campagna con Tortelli di zucca e Cappello da prete di scottona con salsa al nebbiolo e polenta gialla, ai 290 euro del Menu del Pescatore con Risotto con fonduta di caprini e miele allo zafferano, Anguilla alla griglia con radicchio verde dell’orto e Sella di capriolo con salsa al cabernet e mirtilli neri. Alla carta, per un primo piatto si spendono 45-58 euro mentre per un secondo 60-78.

Piazza Duomo, Alba (Cuneo) - 2 ore da Monza

Il ristorante Piazza Duomo, regno dello chef Enrico Crippa, ha ottenuto la sua prima stella Michelin nel 2006, un anno dopo l'apertura, la seconda nel 2009 e la terza nel 2012. Nel 2022 è arrivata anche la Stella Verde, per il suo impegno nella sostenibilità.

La cucina, qui, è un viaggio sensoriale, ricco di citazioni: si va dall’Insalata del vignaiolo, recupero di avanzi di bollito accompagnati dalla salsa verde (un omaggio di Crippa a chi lavora alla vendemmia), fino al Croccante alla nocciola e cremoso al crème caramel (ispirato all'Oxidation Painting di Andy Wharol).

I menù degustazione vanno dai 290 euro del Menù Viaggio ai 500 euro del Menù Barolo.