Elettra Lamborghini vuole ristrutturare casa e cerca su Instagram l'impresa più veloce

Lo scorso 26 settembre, l'ereditiera e cantante Elettra Lamborghini ha sposato il dj olandese Afrojack a Villa Balbiano (sul lago di Como).

Ora ha lanciato su Instagram una ricerca che riguarda anche... Monza! "Stiamo cercando un'impresa di costruzioni e soprattutto di restauro, perché stiamo restaurando casa. Ci serve la più veloce su Milano e Monza. Non veloce, di più" ha detto nelle sue stories.

"Ci interessa che massimo in tre mesi ci entriamo a vivere, e che sia completamente finita in sei. Abbiamo bisogno di imprese che comunicano in inglese, e che possano confrontarsi col nostro architetto. Sono già quattro mesi che siamo dentro, l'abbiamo sventrata ma ci stiamo mettendo troppo". A corredo, Elettra Lamborghini ha postato la foto dei lavori in corso (con piscina da interno in bella vista).

La gara è aperta, per chiunque voglia provarci!

Gallery