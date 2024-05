A Monza si sceglie il miglior giovane professionista di sala d’Italia. Si rinnova in città l’appuntamento con EmergenteSala, ideato da WItaly, l’unico evento in Italia che valorizza i giovani professionisti del Servizio di Sala che è in programma domenica 19 e lunedì 20 maggio tra le eleganti sale dell’Hotel de la Ville e il prestigioso teatrino di corte della Reggia di Monza, recentemente ristrutturato e riaperto. Si parte domenica sera con la cena di “Gara” presso il Salone delle Feste dell’Hotel De La Ville, situato proprio di fronte all’entrata della Villa Reale.

Qui come d’abitudine i finalisti dovranno allestire la sala, accogliere, coccolare gli ospiti (che sono anche i giurati) e dimostrare la propria abilità nel servizio del menù appositamente ideato da Fabio Silva chef del ristorante dell’Hotel. Lunedì mattina invece sarà la volta delle prove che i candidati dovranno sostenere presso il Teatrino di Corte della Villa Reale. I concorrenti dovranno rispondere alle domande poste loro dai giurati e dovranno dimostrare la propria preparazione sui temi legati ai partner dell’evento. Seguirà un Convegno su un tema legato all’Ospitalità e alla Formazione dove saranno invitati come testimonial alcuni personaggi di spicco internazionali. L’evento si concluderà poi con la premiazione.

Chi sono i finalisti in gara

Questi i finalisti, che si sono qualificati nelle due Selezioni Nord, svoltasi a Merano in coincidenza del Merano Wine Festival e Centrosud svoltasi a fine gennaio a Palazzo Valentini a Roma: Angela Magnolo di Bivium presso Hotel Six Senses 5*L di Roma, Carla Barone della Fattoria delle Torri a Modica, Giorgio Manni di Pulejo a Roma, Italo Da Ponte di Origine a San Gemini (TR), Alessia Rivano dell’Hosteria Ducale a Genoca, Alessandro Scarsi di Trattoria Contemporanea a Lomazzo (CO), Andrea D’Alonzo de Il Fenicottero Rosa a Faenza, Gianluca Grossi di Glam a Venezia.

Tra i vicintori delle edizioni degli anni passati ci sono: Valentina Dellepiane, vinse la primissima edizione sette anni fa, lavora all’Auberge de l’Ill (tre stelle Michelin); Enrico Guarneri ora Da Vittorio a Shanghai (due stelle Michelin); Luis Diaz ora direttore del Cavallino di Maranello gestione Massimo Bottura; Gabriele Bianchi ora direttore del resort San Martino a Martinafranca 5 stelle lusso ed influencer di successo, Alessia Chignola ultima past winner chef de rang a Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo ad Orta San Giulia.