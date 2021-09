Un pizzaiolo brianzolo è entrato nella Top 50 italiana

La quinta edizione di "50 Top Pizza" è finalmente online. E, con sé, porta conferme e gradite sorprese. Se I Masanielli di Francesco Martucci si conferma la miglior pizzeria d'Italia e del mondo, in classifica c'è spazio anche per la Lombardia. Che, tra "Pizzerie Top" (dalla posizione 1 alla posizione 50) e "Grandi Pizzerie" (dalla posizione 51 alla posizione 100), colleziona 12 insegne.

Per la provincia di Monza e della Brianza, alla trentesima posizione troviamo l'Enosteria Lipen di Triuggio.

"Punto di riferimento per la pizza in Brianza, Enosteria Lipen a Triuggio è un indirizzo che vale il viaggio anche per chi viene da fuori" si legge sualla guida. Che ne esalta il locale (ampio, con arredi moderni e piacevoli dettagli di colore) e il servizio (gioviale e molto cortese). Qui le pizze napoletane sono rigorosamente cotte in forno a legna ad altissime temperature per 60/90 secondi, per garantire morbidezza e fragranza, ma il vero fiore all'occhiello è la carta delle Margherita.

"Il Lipen ha conquistato il 30esimo posto tra le migliori 50 pizzerie in Italia e nel Mondo. Dopo questo dolorosissimo anno, il valore è davvero speciale" ha scritto Corrado Scaglione su Facebook.