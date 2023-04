All'Eremo di Monte Barro, su uno dei più bei balconi panoramici della Brianza

Vuoi regalarti una breve gita da Monza, e fare il pieno di bellezza? Uno dei panorami più straordinari lo puoi ammirare dall'Eremo di Monte Barro, a circa 50 minuti da Monza.

A Galbiate, in provincia di Lecco, è un balcone panoramico tra i più belli della Brianza. Da qui si possono ammirare i tre laghi di Annone, Pusiano e Alserio, per uno spettacolo mozzafiato (soprattutto al tramonto).

Alto 922 metri, il Monte Barro svetta su Lecco e ospita un eremo. L'antica rocca longobarda, per tre secoli convento francescano e poi albergo dal 1889 al 1927, fu convertita in sanatorio e poi abbandonata. Trasformato in centro polifunzionale dopo la costituzione del parco regionale naturalistico del Monte Barro, l'eremo è diventato una trattoria casalinga sul finire degli anni Novanta.

Qui si viene per gustare piatti autentici come le pappardelle con ragù di cervo, gli gnocchi ai for­maggi, gli agnolotti ai funghi, i casoncelli alla bergamasca e i pizzoccheri valtellinesi, l'ossobuco, la cassoela e la selvaggina.

Il tutto, dinnanzi ai laghi e le montagne, in un panorama da favola.