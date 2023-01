Cosa ci fa Eros Ramazzotti in Autodromo a Monza?

Una presenza a sorpresa, quella di Eros Ramazzotti sulla pista dell'Autodromo Nazionale di Monza.

La foto, postata sull'account social dell'Autodromo, lo ritrae insieme al pilota automobilistico Davide Valsecchi.

"Più bella cosa non c'è... Più bella cosa di te... Saranno state queste le note che risuonavano nella mente di Eros Ramazzotti mentre sfrecciava sui rettilinei del Tempio della Velocità?" si legge nel post. Durante il suo tour, a bordo della Safety Car, ha ricevuto i preziosi consigli di un copilota d'eccezione, Davide Valsecchi.

Cosa ci faceva Eros Ramazzotti a Monza, dunque? Nulla è trapelato sui profili social del cantante. Se non la sua passione per i motori, di qualunque tipo essi siano. Nelle ultime ore, Eros è volato in Costa Rica: si è geolocalizzato all'Aeroporto Internazionale Juan Santamaría, a fianco di un pilota d'aerei costaricano che l'ha portato con sé nella cabina di comando di un piccolo velivolo.

Che abbia fatto solamente un giro in pista, all'Autodromo di Monza? O che la sua presenza nasconda una sorpresa per i fan? Del resto, già in passato scelse Monza per un suo video: lo fece in occasione di "In Primo Piano", la canzone scritta per lui da Jovanotti. "Un piccolo regalo realizzato nella meravigliosa cornice della Villa Reale di Monza” scrisse all'epoca. A quanto pare, a Monza Eros ha lasciato un pezzetto di cuore.