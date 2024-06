Europei 2024, dove vederli sul maxischermo in Brianza

Dal 14 giugno al 14 luglio, in Germania, si giocano gli Europei di calcio.

L'Italia, allenata da Spalletti, dovrà difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley. Nel suo girone, il gruppo B, ci sono Spagna, Croazia e Albania. Quando giocano gli Azzurri? Il 15 giugno contro l'Albania, il 20 contro la Spagna, il 24 contro la Croazia. Chi vince il girone, il 30 giugno disputa l'ottavo di finale contro una delle migliori terze.

Ma dove si possono vedere le partite dell'Italia sul maxischermo, in Brianza?

A Vedano, tra un "Omaggio a Vasco Rossi" (venerdì 14 giugno) e un "Tributo a Lucio Battisti" (domenica 16), sabato 15 si potrà assistere su maxischermo a Italia-Albania, mangiando arrosticini, hamburger di manzo e di pecora, hot dog, porchetta e bombette. Anche al Parco Tittoni, a Desio, sarà allestito un maxischermo con entrata libera. A Meda, la partita potrà essere vista nell'ambito dell' 8° Torneo in memoria di Filippo Finocchio, ragazzo deceduto nel 2018 a causa di un osteosarcoma, e di Nicola Pirovano, il giovane farmacista deceduto nel 2022. Il maxischermo verrà allestito presso lo stadio "Città di Meda" di via Icmesa, al termine di una giornata che vedrà sfidarsi le squadre dei più piccini. A Usmate Velate, la partita verrà proiettata al C. Civico Cascina Corrada di via Vivaldi, nel corso della seconda edizione di "Per un pugno di curnitt". La cucina sarà aperta dalle 18.00, e ci saranno anche bancarelle d'artigianato e gastronomia, e musica dal vivo con i Martini Police (Funk-Rock-Psych) e Le Capre A Sonagli (Alt-Rock).