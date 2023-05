La famiglia vip che sceglie il parco brianzolo per una giornata di relax

"Pace": così ha commentato Matteo Viviani su Instagram, postando una foto che lo ritrae insieme alla moglie Ludmilla Radchenko e ai loro due figli.

I quattro si sono regalati una giornata di completo relax scegliendo come meta il Parco Increa di Brugherio.

"Grazie Matteo per aver scambiato due chiacchiere con noi al parco. Un abbraccio alla tua splendida famiglia" si legge tra i commenti.

Oasi verde di 33 ettari, il Parco Increa è stato realizzato negli anni Ottanta, laddove prima c'era un'area agricola e poi una cava di sabbia e ghiaia. Al suo interno ci sono oggi boschi e prati, percorsi ciclo-pedonali, un chioschetto, un'anfiteatro all'aperto, un'area giochi, un'ampia area cani e tante zone per lo sport e per il relax. I veri protagonisti sono però il lago, che occupa circa metà dell'area, il roccolo dei tigli, i platani lungo il Viale dei Gelsi e la panchina in plastica riciclata più lunga d'Italia.