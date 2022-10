Il primo fast-food di dolci in Italia? È (anche) a Monza

"Hai presente il fast food americano? Ecco, perfetto: togli il salato e aggiungi il dolce". Si legge così, sul sito di Mergellina Bakery. In effetti, questo coloratissimo angolo di via Bergamo è davvero un fast food. Un luogo in cui il concetto di "strappo alla regola" assume un significato tutto nuovo, ed è come se la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka incontrasse il paradiso.

Cosa c'è in menù? Gli hamburger, ovviamente, come in ogni fast-food. Solo che, al posto del manzo e del pollo impanato, qui il pane è farcito con finta carne di cioccolato, salse al pistacchio e al cioccolato bianco. E ci sono i cornetti che, al posto della marmellata, hanno Duplo e Nutella Biscuits, Kinder Pinguì e Kinder Cereali (ma c'è posto anche per le coloratissime ciambelle di Homer Simpson). Il tutto, servito in box che ricordano i menù bimbi dei fast food tradizionali. Oppure nei tipici contenitori tondi del poké. O meglio, il poké qui esiste per davvero: si sceglie la base (cornetto, bombolone, ciambllone, pancake), si aggiungono le bombette, si scelgono due creme, si aggiungono due snack (Happy Hippo, Kinder Bueno, Kinder Cereali, Kinder Cards, Nutella Biscuit, Kinder Bueno White, Duplo, Kinder Brioss, Reese's, Lotus) e si completa con crispies e topping. Oppure si può ordinare il cornettone Big Boss da 1 kg, o creare la propria "porcata".

Una vera favola per i bambini, insomma, ma anche un luogo in cui gli adulti tornano bambini (con moderazione, ovviamente!).