Festa della donna, come festeggiare tra amiche

L'8 marzo si celebra la Festa della donna. I mariti tornano a casa con una mimosa, con una cena prenotata, con un pensiero per la moglie/compagna e anche per le figlie. Non solo mariti e mogli. La Festa della donna riguarda chiunque abbia nella vita una donna a cui vuole bene: la mamma, una sorella, un'amica.

Cosa fare, dunque, se si vuole festeggiare tra amiche la Festa della donna? Ecco qualche idea.

Rilassati alla SPA

Per la Festa della donna, tu e le tue amiche volete regalarvi un paio d'ore di relax? Prova a chiamare la Toujours Belle SPA di via Umberto I, a Monza. Durante il percorso Hammam si può usufruire di pioggia tropicale, nebbia fredda con cromoterapia e aromaterapia, bagno di vapore, sauna e tisaneria. Magari non avrà posto proprio oggi, ma potrete organizzare la vostra personalissima Festa della donna nel weekend.

Metti alla prova la vostra amicizia nell'Escape Room

Se al relax preferisci il divertimento, metti alla prova la vostra amicizia prenotando l'Escape Room di via Marco d'Agrate 36, a Monza. Dovrete unire le vostre forze per vincere le prove fatte di logica, intuizione, concentrazione e intraprendenza. Tuttavia, metti in conto un paio d'ore: l'Escape Room in sé dura 60 minuti, ma tra il tragitto e le pratiche anti-Covid è meglio stare larghe. Se questo pomeriggio lavorate tutte, rimandate al weekend. L'Escape Room è bella sempre!

Fai un gesto benefico

Perché non approfittare dell'8 marzo per fare un gesto che fa bene al cuore? Proprio nel giorno della Festa della donna, l'AISM scende in piazza con le sue piante aromatiche. Acquistandole, si sostiene la ricerca contro la sclerosi multipla (basta inserire sul sito il proprio CAP per trovare le piazze in cui sono presenti i volontari). Oppure, puoi offrirti con le tue amiche per fare volontariato in uno dei tanti punti di raccolta per l'Ucraina: c'è sembre bisogno di braccia per spostare gli scatoloni e per suddividere le donazioni.

Vai a teatro

Tanti sono gli spettacoli teatrali che, la sera dell'8 marzo, i comuni monzesi dedicano alle donne. A Lentate sul Seveso, il Cinema Teatro Sant'Angelo organizza lo spettacolo "Ciumbia, ma quante belle donne!", un recital in parole e musica tratto dalla fantasia di autori e autrici quali

Franca Valeri, Alda Merini. Franca Rame ed Enzo Jannacci. L'appuntamento è alle 21.00 e l'ingresso è gratuito. A Desio, invece, sempre alle scena va in scena in Villa Cusani Tittoni Triversi il reading teatrale "Maschio e femmina li creò" ad ingresso gratuito (la prenotazione è obbligatoria su www.villeaperte.info).