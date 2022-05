Festa della Mamma, 5 esperienze da fare insieme

"La mamma è sempre la mamma", a qualsiasi età. Ecco dunque che, la sua festa, diventa un'imperdibile occasione per dirle "Ti voglio bene".

Quest'anno, la Festa della Mamma cade l'8 maggio. Come festeggiarla ve lo suggeriamo noi.

Dipingere al Rossini Art Site

A Briosco, il Rossini Art Site permette a mamme e bambini (ma anche ai papà!) di trasformarsi in pittori. A disposizione dei partecipanti verranno messi veri e propri cavalletti da paesaggio, così da poter scegliere come dei veri artisti gli scorci più suggestivi del parco per ri-creare la propria opera d’arte preferita. Informazioni qui.

Volare in mongolfiera

Per mamme e figli avventurosi, cosa c'è di meglio che bel tour in mongolfiera? La Brianza, con le sue colline e i suoi laghi, è un posto incantevole. E vederla dall'alto regala un'idea di tutta la sua bellezza. Con Balloon Tour puoi volare sui cieli di Monza, Lecco, Como e dintorni (il decollo, per tutto il mese di maggio, è fissato alle 18.30). Regala il coupon alla tua mamma, e preparatevi a vivere un'avventura indimenticabile.

Regalarsi un tour in e-bike

Se la tua mamma ama la natura, l'8 maggio puoi prenotare un e-bike tour con Freedom. Non devi allontanarti troppo da casa, anzi: le proposte in Lombardia sono davvero numerose. Potrete pedalare a Bossico (in provincia di Bergamo) come in Valtellina, sulla Presolana oppure in Val Seriana. Il tutto, sotto la guida esperta di un istruttore qualificato.

Partecipare ad un laboratorio in fattoria

L'Azienda agricola La Botanica, a Lentate sul Seveso, ha organizzato per sabato 7 maggio (con un giorno d'anticipo!) un laboratorio per bambini per preparare delle gustosissime frolle contenenti un dolce messaggio per ogni mamma. L'appuntamento è alle 15.00, e il costo è di 9,50 € (prenotazioni al 335 5471176 - adatto ai bambini da 4 anni in su). Inoltre, presso lo store è possibile acquistare per tutto il weekend dei golosissimi bouquet di frolle, un'idea simpatica e alternativa ai soliti fiori.

Rilassarsi alla spa (e fuggire per il weekend!)

L'ultima idea prevede un weekend fuori, ma è decisamente allettante. Il Faloria Mountain Spa Resort, splendido hotel a cinque stelle affacciato sulle Dolomiti, ha ideato per la Festa della mamma il Massaggio di coppia mamma-bimbo (perfetto per i bambini dai 3 ai 12 anni). Mentre la mamma è impegnata nel suo trattamento personalizzato, il bambino viene coinvolto in un massaggio al biscotto al cioccolato, al cappuccino o al mandarino.