Su Amazon Prime, arriva il film di una giovane attrice di Limbiate

Il 26 maggio uscirà su Amazon Prime il primo film da protagonista di Jenny De Nucci, "Prima di andare via".

"Il regalo di compleanno più bello che potessi desiderare. Grazie a tutte le persone che ne hanno preso parte": queste le parole che l'attrice, originaria di Limbiate, ha affidato ai social.

Nella pellicola Jenny recita accanto a Riccardo Manera. I due sono protagonisti di una storia di malattie gravi, di battaglie, di coraggio nell'affrontare la vita.

Per la verità, non si tratta del primo film per Jenny De Nucci. Da gennaio ad oggi ha lavorato a quattro progetti, sentendosi infinitamente grata alla vita. "Questo è il lavoro che ho sempre voluto fare, da quando ne ho memoria, da quando a casa con le lenzuola costruivo teatrini per la mia famiglia" ha scritto su Instagram qualche giorno fa.