Il dirompente spettacolo della fioritura dei narcisi a un'ora da Monza: la valle dei fiori

A soli 57 chilometri da Monza c'è un posto, un luogo immerso nella natura e un po' magico che ogni anno regalo uno spettacolo unico. Ogni primavera in Valcava, località sulle alture di Torre de' Busi al confine tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo. Uno visione senza tempo perché da decenni è una tradizione ammirarlo tra prati e sentieri. Stiamo parlando della fioritura dei narcisi in Valcava che entra nel vivo proprio in questi giorni.

Uno sbocciare di fiori bianchi davvero suggestivo e caratteristico come ben sanno i frequentatori della nota località situata in alta Valle San Martino. E per ammirare questo spettacolo della natura la Pro loco di Valcava guidata da Andrea Meoli ha organizzato una Narcisata 2.0 per lunedì Primo Maggio.

Le fioriture: dove ammirarle

"Salendo a Valcava con calma in questi giorni abbiamo potuto ammirare le tante fioriture di narcisi che partono già in località Rodeghen a 500 metri di altezza e da lì in poi su tutto il sentiero 821" - spiegano i volontari dell'associazione impegnata a valorizzare la frazione montana. Salendo si è accolti da questo fiore che oggi supera l’abitato di Valcava portandosi sempre più verso il Passo a quasi 1.300 metri di altezza. "Per chi ama passeggiare segnatevi l'appuntamento dell'1 maggio alle ore 15.00 in piazza San Rocco a Valcava, nel territorio comunale di Torre de’ Busi. Da qui partiremo insieme per la Narcisata 2.0".

Il gruppo di partecipanti percorrerà quindi una mulattiera che da anni è poco battuta ma che ultimamente è stata fonte di ispirazione di alcuni scatti di fioriture avvenute su questo tragitto ad anello... "dagli ellebori, i crochi, i ciclamini ed ora i narcisi, andremo a scoprire questo percorso fiorito e ne fotograferemo il paesaggio ed i narcisi. Vi aspettiamo. Macchina fotografica o cellulare e scarpe da trekking".

Un narciso con Valcava sullo sfondo.

Ecco intanto alcune foto in anteprima (scattate proprio dalla Pro Valcava) di questa narcisata iniziata nei giorni scorsi e un avviso: c'è una normativa che tutela i narcisi. Questi fiori non vanno colti, ma solo ammirati. Più precisamente la normativa prevede un massimo di 5 fiori colti a persona e ulteriori limiti per comitive e circostanze particolari. Nel dubbio, meglio lasciarli dove sono anche per permettere a tutti di vederli sbocciare, considerando che il loro numero è inferiore rispetto alle grandi narcisate del passato, quando i nonni di Calolzio e dintorni salivano in Valcava a coglierli da giovani, in particolare negli anni Sessanta e Settanta.

"Un tempo erano molti di più, ma stanno tornando"

"Quando c'era più pastorizia e in passato pascolavano più animali nei prati di Valcava si potevano ammirare vere e proprie distese bianche di narcisi, c'erano molti più fiori, anche di altre specie - racconta Angelo Brumana, titolare del chiosco al Passo di Valcava - Qualche tempo fa si era registrato un calo, ma di recente per fortuna, anche grazie a chi si prende cura dei prati e ha riportato gli animali al pascolo anche qui, i narcisi sono tornati a fiorire. Speriamo che possano essere sempre di più: questa fioritura è un vero e proprio spettacolo della natura, caratteristico di Valcava e della sua storia".