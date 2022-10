Foliage in Lombardia: i luoghi migliori per ammirarlo

I colori dell’autunno che colorano chilometri e chilometri di boschi. Sfumature di rosso, giallo, arancione e marrone e il profumo tipico del sottobosco. Il foliage è una delle più belle esperienze da fare in questo periodo. Ma dove vederlo in Lombardia? Ecco le cinque mete top.

Lungo la Via Francigena

Una collana di risaie e vigneti, querce e pioppi, abbazie e castelli lungo la strada che passa tra Lomellina e

il Lodigiano. Oltre 1000 km di cammino attestato da timbri sul “passaportino” che consentono prezzi agevolati per tutto il viaggio. In autunno, il passaggio nelle tappe lombarde di Robbio, Mortara, Garlasco, Pavia, Santa Cristina e Bissone si tinge di magia.

Val Brembana, la greenway lombarda

Rivivere la vecchia ferrovia Bergamo-Piazza Brembana che passa lungo il fiume Brembo, durante il foliage, è vero spettacolo: 19 km e un dislivello di 180 metri tra boschi bellissimi e i segni ancora presenti dei vecchi treni e tutte le loro storie. Si attraversano Ambria, San Pellegrino Terme e tantissime zone boschive dove vi sono panchine per fermarsi e brevi sentieri sterrati.

Con i bambini ad ascoltare lo Spirito del Bosco

Gnomi, folletti e lo Spirito del Bosco che si presenta ai bambini in tutto il suo splendore: questo ciò che si può provare in due ore nella

Riserva Naturale di Malascarpa. Si parte dal piazzale Giovanni XXIII, a Canzo, e si seguono le indicazioni per Prim’Alpe. Si incontra un bellissimo torrente e si sale fino a 800 metri tra sculture in legno e pietra di varie forme che fuoriescono dai tronchi realizzate dalla mano di Alessandro Cortinovis.

Alla scoperta della Linea Cadorna

La Linea Cadorna nasce tra la fine dell’800 ai primi del ‘900 per proteggere il confine italiano dai potenziali attacchi della Svizzera. Dalla Val d’Ossola alle Alpi Orobiche, è un percorso tutto da scoprire zaino in spalla. Vari i passaggi da scoprire, dal sentiero a Forcorella di Marzio a Monte Marzio. C’è solo l’imbarazzo della scelta per scoprire tutti i colori dell’autunno.

La Via dei Monti Lariani

La sponda occidentale del Lago di Como, da Cernobbio a Sorico, in questo periodo è davvero affascinante nei suoi 120 chilometri da percorrere. La Via dei Monti Lariani è divisa in 4 sezioni che iniziano e terminano in centri abitati serviti da mezzi pubblici. Le mulattiere e le faggete vi faranno innamorare, per non parlare degli alpeggi e delle baite.