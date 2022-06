C'è un panificio di Monza tra i migliori d'Italia

Presentata il 23 giugno, la Guida Pani & Panettieri d’Italia 2023 del Gambero Rosso ha assegnato a ben 54 panifici il premio Tre Pani, massimo riconoscimento per la qualità del prodotto. Al primo posto tra le regioni troviamo la Lombardia, con otto indirizzi premiati: quattro a Milano, uno a Legnano, uno a Brescia, uno a Treviglio e uno a Monza.

A distinguersi, relativamente al territorio monzese, è stato ancora una volta il Forno Del Mastro. Che, per il quarto anno consecutivo, è riuscito a portarsi a casa il riconoscimento più prestigioso della guida, che già aveva citato il panificio brianzolo per la sua colomba artigianale.

L'avventura di Adriano Del Mastro

È un’avventura iniziata cinque anni fa in via Cavour a Monza, quella di Adriano Del Mastro, titolare del pluripremiato panificio che - grazie al duro lavoro, a collaboratori che ogni giorno danno anima e corpo per il forno e a clienti fedeli - è stato nuovamente insignito dei Tre Pani, a dimostrazione dell'eccellenza dei suoi prodotti da forno.

Un curriculum di tutto rispetto per il 34enne alla guida del panificio brianzolo, che vanta tra le sue esperienze in Italia e all’estero un ruolo da responsabile di pasticceria da Nuko Romito e uno da panettiere da Gabriele Bonci a Roma, prima di arrivare a Monza da Davide Longoni. Successivamente ha deciso di intraprendere un’avventura tutta sua, dando vita cinque anni al Forno Del Mastro in via Cavour. Cinque anni fatti di passione e duro lavoro, ma anche di grandi soddisfazioni. Come, per l'appunto, il riconoscimento Tre Pani del Gambero Rosso.