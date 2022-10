La famiglia piu famosa di TikTok vive in Brianza: 1,2 milioni di follower per loro

La famiglia è composta da quattro elementi ma se includiamo il nuovo arrivato, il cucciolo Kimbo, sono cinque.

Nunzio Fresi e Federica sono il papà e la mamma delle splendide Virginia (sette anni) e Ginevra (quasi sei). Forse non tutti sanno che questa famiglia ha oltre 1,2 milioni di follower su TikTok, 172mila su Instagram e 71mila su YouTube e vive in Brianza, non lontano da Brugherio.

Ve li presentiamo. Nunzio è il papà e ha un'agenzia immobiliare, dove lavora. Scherzoso e burlone ha uno spiccato senso dell'ironia che si trasforma, qualche volta, in sarcasmo ma, bisogna ammetterlo, per chi sa cogliere questo tipo di humour fa davvero morire dal ridere. Federica è (la bella) e paziente moglie che ne deve sopportare di tutti i colori (come andare a vedere il Milan per il suo compleanno pur non amando molto il calcio) ed è soprattutto la mamma di Virginia e Ginevra.

Sono loro le vere star della famiglia Fresi. Segni particolari: bellissime. E, come spesso accade tra sorelle, caratterialmente sono una l'opposto dell'altra. Virginia, la maggiore, è molto dolce e sensibile, Ginevra è la più vivace delle due. Anche se, come sottolinea spesso il papà, le due sorelline hanno diversi modi di reagire alle battute e in generale agli eventi della vita di casa, si vede chiaramente che sono molto legate tra loro.

Il tormentone che ha reso famosa questa famiglia residente in Brianza nasce proprio dalla piccola Ginevra che comincia spesso i suoi video con "Senti bellaaaa...".

In poco tempo questo incipit è diventato virale. È vero che a Nunzio piace scherzare, è vero che non sta simpatico a tutti e man mano che il loro successo aumenta, come spesso accade, aumentano anche gli hater ma in realtà questa famiglia trasmette solo amore e voglia di vivere, esorcizzando con un po' di leggerezza e ironia i momenti difficili. Una famiglia unita, che sa ridere, ama gli animali e le cui bimbe, scherzi a parte, hanno ben chiaro cosa significhi essere educate. Kimbo è il cucciolo appena arrivato, dopo la perdita di Prince, il cane che per tanti anni ha vissuto con loro e che era considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia. C'è la danza, ci sono le vacanze in Sardegna (le vere origini di Nunzio sono lì) in casa con i nonni e gli zii, ci sono anche gli scherzi e la voglia di ridere, alternati a video nostalgici che fanno scappare qualche lacrimuccia.

Questa è la vita che la famiglia Fresi vuole raccontare, a modo suo. E a giudicare dal seguito di milioni di persone che si sono creati, possiamo dire che è un racconto che sanno fare bene.