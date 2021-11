Chi è Gaia Parma, originaria di Brugherio e volto dei gioielli di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha lanciato la sua prima collezione di gioielli e, per promuoverli, ha scelto il volto d'una giovane modella brianzola: Gaia Parma.

Ventiduenne di Brugherio, Gaia studia Scienze dell'educazione all'università e allena i piccoli della Roller Macherio. Rappresentata dall'agenzia milanese Select, è l'unico volto di Chiara Ferragni Jewels. Ma non è la sua prima collaborazione importante, questa. Dopo aver lasciato il posto di lavoro durante la pandemia, la ventiduenne è entrata a far parte di un'agenzia di modelle ottenendo a maggio 2020 il suo primo ingaggio. Da allora, ha lavorato con e-commerce italiani e stranieri prestando il volto a LuisaViaRoma, Velentino, Colors of California, L'Oreal, Givenchy Beauty.

A notarla, per la verità, è stato il fotografo Pier Sparello quando aveva solo 18 anni. Ma solo tre anni dopo Gaia ha deciso di lasciare il lavoro, iscriversi all'università e tentare nel frattempo la carriera da modella. Oggi vive a Lissone col fidanzato, e continua ad inseguire un sogno sempre più reale.