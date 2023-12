Tip Tap, il gatto malato adottato dalla scuola di danza: la storia di Natale che riempie il cuore

Ha la zampina quasi sollevata, come se fosse sospesa. Delicata, come se fosse in attesa della nota giusta per iniziare a danzare. E Tip Tap, questo il suo nome, non poteva che diventare la mascotte di una scuola di danza. Ma la storia del gatto nero e bianco, di sette anni, con gravi problemi di salute, è anche una dolcissima storia di Natale. Di generosità, di condivisione e di ballo. Ma soprattutto di insegnamenti che, oltre una coreografia o una sequenza di passi, possono diventare importanti semi per far fiorire piccole ballerine e soprattutto grandi donne di domani.

Tip Tap, il gatto adottato dalla scuola di danza

"Cari allievi, maestri e famiglie di Accademia Arte&Danza, per quest' anno ho scelto un regalo "particolare"... non è un oggetto materiale, ma una semplice e pura promessa. Un impegno e un legame che servirà per aiutare una piccola creaturina che non è stata troppo fortunata" ha scritto Greta Angelici, 33 anni, fondatrice e direttrice artistica della scuola di danza di Trezzo che ha adottato il micio. Insegna da dodici anni e balla da sempre. E forse ha imparato prima a danzare che a camminare e questa passione ogni giorno cerca di trasmetterla alle sue allieve. Ma è anche una mamma e una amante degli animali.

"La scuola ha adottato a distanza TipTap, un gattino di 7 anni che a causa dei suoi problemi di salute risulta complesso inserirlo in un contesto familiare (Ecco perché ha bisogno di un sostegno a distanza). TipTap si trova all' Enpa di Milano e sarà ben contento di ricevere le nostre visite (programmate con anticipo), carezze e affetto" ha scritto in un messaggio condiviso con le famiglie. "L'impegno che prende la scuola nei confronti di TipTap è a lungo termine e non ha scadenza. Chiunque voglia contribuire nell' aiutare il nostro micio, lascerò a scuola uno scatolone con la sua foto. Potete lasciare giochini, crocchette o qualsiasi cosa pensiete possa servire".

"Tempo fa una bambina mi aveva chiesto di adottare un animale da tenere a scuola ma per diverse motivazioni questo non è possibile ma mi sono informata se ci fosse la possibilità di sostenere un animaletto a distanza e ho contattato l'Enpa di Milano e mi h dato un elenco di amici a quattro zampe da poter adottare a distanza e la scuola - tutti noi insieme - abbiamo deciso di sostenere Tip Tap" ha raccontato Greta. "La mia famiglia è composta da me, dal mio bimbo Edoardo e dai nostri due gatti Merlino e Vasco. Amo gli animali" racconta a MonzaToday.

"Sono circa 12 anni che insegno danza e nel 2020 ho aperto la mia struttura in un periodo un po' tragico, a causa della pandemia, e ho deciso di aprire una mia scuola proprio perchè i miei allievi in quel periodo per me erano diventati un punto di accoglienza e di conforto. Ho deciso di fare della mia scuola un luogo di condivisione non solo dell'arte ma anche a livello umano. Da questo nasce l'idea è nata di fare un gesto solidale nei confronti di chi ha bisogno. Sono convinta che chi è più fragile, debole, vada protetto se ne abbiamo la possibilità e soprattutto ai bambini restano i gesti che si fanno oltre all'insegnamento che si può dare a parole".

"L'insegnante è un educatore a tutti gli effetti e non è soltanto un insegnante di danza. Il gesto di aiutare una creaturina come Tip Tap in un periodo come quello del Natale spero che possa essere un insegnamento per tutti i miei allievi e per tutti quanti per esporci di più verso gli altri. Ma Tip Tap non è stato il solo animale "salvato" da Greta e dalle sue ballerine. Qualche tempo fa durante una lezione di danza, un piccolo cardellino era caduto a terra, dopo aver sbattuto contro una delle vetrine riflettenti dell'edificio che ospita la scuola in via Giuseppe Mazzini. "Lo abbiamo soccorso e accudito. Le bimbe lo hanno ribattezzato Trutru. Il cardellino aveva scambiato le finestre col riflesso per il cielo e si era schiantato, cadendo. Dopo averlo rifocillato per qualche ora abbiamo realizzato che si era ripreso perchè svolazzava per tutta la scuola e lo abbiamo liberato nel parchetto permettendogli di tornare a volare libero. E le bambine hanno preparato per lui dei disegnini, augurandogli buona fortuna" racconta l'insegnante.

Adesso le piccole ballerine non vedono l'ora di coccolare - anche se a distanza - il nuovo amico a quattro zampe perchè questo inaspettato regalo le ha riempite di gioia e curiosità. Due emozioni pure, sincere, che rappresentano anche il significato profondo del Natale.