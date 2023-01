Le due gelaterie della Brianza premiate dal Gambero Rosso

Dove mangiare il miglior gelato della Brianza? Un suggerimento arriva dal Gambero Rosso, che ha premiato due realtà del nostro territorio.

La sesta edizione della guida Gelaterie d'Italia 2022 del Gambero Rosso, presentata in occasione del Sigep, ha assegnato il "premio per il miglior gelato gastronomico" a L'Albero dei Gelati di Monza. La realtà monzese è stata premiata per la prossimità, la trasparenza e la cordialità, ma anche e soprattutto per la sua relazione con i produttori delle materie prime impiegate per sorbetti e creme "sempre superlativi, anche nelle immancabili ricette salate". Perché, nei gelati de "L'Albero dei Gelati" ci sono frutta, verdura, spezie e fiori. E c’è il volto di un contadino con le sue passioni, e con quei prodotti naturalmente biologici, quando non biodinamici o fair trade.

La gelateria Pallini di Seregno si conferma un'altra certezza tra le gelaterie brianzole, con i suoi Tre Coni. Nata nel 1995, porta da sempre in scena un perfetto equilibrio tra gusti classici e altri più stravaganti. Con una seconda sede aperta nel 2009, riqualificando il vecchio mulino utilizzato da un mastro gelatiere, e con visite illustri come quella dell'ex premier Conte nel settembre del 2021, propone gusti di stagione, gusti con frutta secca macinata nel mulino e Sharbat (sorbetti dall’antica ricetta araba, preparati utilizzando molta frutta e una miscela di acqua e fruttosio).