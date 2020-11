A due ore d'auto da Monza, in Valmalenco, un ghiacciaio che ricorda l'Islanda

Restare in Lombardia, e poter vivere l’atmosfera di un ghiacciaio degno di una località artica, è possibile. Basta recarsi al ghiacciaio Fellaria, in Valmalenco: la meta perfetta per una gita in giornata da Monza (ci si arriva in poco più di due ore).

Considerato da molti l'Islanda d’Italia, questo fantastico sito si trova al confine con la Svizzera, e offre la possibilità di ammirare alcune tra le più importanti cime del Bernina.

Come tutti i ghiacciai del pianeta, anche il Fellaria ha purtroppo visto ridurre sensibilmente le proprie dimensioni a causa del riscaldamento globale: basti pensare che in quasi due secoli la sua superficie è passata da 23 a circa 9 kmq, provocando una spaccatura che oggi divide il ghiacciaio in due zone (Fellaria ovest e Fellaria est). Non solo, con molta malinconia si possono vedere dei veri e propri blocchi di ghiaccio che si staccano e finiscono a galleggiare nel lago formatosi nel corso degli anni.

Per raggiungere il ghiacciaio partendo da Milano sono sufficienti 2 ore scarse d’auto: si percorre l’autostrada A9 Como Laghi fino all'uscita Como Nord e, da qui, si prende la Strada Regina seguendo le indicazioni per Colico. Una volta arrivati a Colico si imbocca lo svincolo sulla ss 38 direzione Sondrio, per raggiungere infine la località Campo Moro a Lanzada. A Lanzada, salendo a 2.021 metri, si troverà il rifugio Zoia da dove proseguire a piedi.

Parliamo di uno tra i percorsi più suggestivi delle Alpi centrali, molto amato dagli appassionati di trekking. Lungo la camminata è possibile imbattersi in tranquilli pascoli così come in zone ripide e rocciose, per le quali è consigliato avere una buona preparazione fisica. Si raccomanda inoltre l’accompagnamento da parte di una guida esperta, oltre alla scelta di una giornata con un buon meteo.