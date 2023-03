I più bei giardini della Lombardia tornano in fiore: dove organizzare una gita

Come inaugurare la primavera, se non con una gita in un giardino fiorito?

La Rete degli orti botanici della Lombardia accoglie i giardini in fiore più belli: l’Orto botanico di Brera e l’Orto botanico “Città Studi” a Milano, l’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio, l’Orto botanico “G. E. Ghirardi” di Toscolano Maderno e l’Orto botanico di Pavia, con iniziative pensate per grandi e bambini.

Ecco dunque che, organizzare una gita in una di queste oasi di biodiversità, è un'occasione imperdibile. Presso l’Orto botanico di Brera a Milano è possibile ammirare l’azzurro vivido dei fiori della Brunnera macrophylla, l’arancione acceso della Calendula officinalis

e il rosa delicato della Magnolia x soulangeana. L’Orto botanico “Città Studi” sorprende col profumo del Rosmarinum officinalis, e col romanticismo dei ciliegi in fiore. All'interno dell'Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” si può vedere la pianta carnivora Sarracenia x stevensii, mentre i narcisi la fanno da protagonista all’Orto botanico di Pavia.

L'orto botanico di Brera è aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 18.00; l’Orto botanico “Città Studi” è aperto da martedì a giovedì

dalle 10.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 10.00 alle 16.00. La sezione di Città Alta dell’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00. L’Orto botanico di Pavia può essere visitato il sabato e la domenica, dalle 10.00 alle 18.00. L'Orto botanico “G. E.

Ghirardi” di Toscolano Maderno e il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio riapriranno nelle prossime settimane.