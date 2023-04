Sul lago di Como, un giardino segreto dalla vista mozzafiato

Per chi ama il Lago di Como, ed è sempre in cerca di posticini nuovi sulle sue rive, Musso è la meta perfetta.

Qui si trova un giardino botanico sconosciuto ai più, il Giardino del Merlo, ispirato ai tipici giardini liguri. Per raggiungerlo puoi parcheggiare proprio davanti al cancello di ingresso, oppure alla chiesa di San Biagio a Musso per camminare poi sul lungolago verso Dongo. Il cancello lo puoi aprire in autonomia: l'ingresso al giardino è gratuito, ed è per tutti.

Al suo interno puoi imboccare numerosi sentieri, affacciarti dalle terrazze panoramiche, esplorare le grotte scavate nella roccia. Se vuoi godere di una vista mozzafiato sul lago di Como, raggiungi la chiesetta di Sant'Eufemia (puoi anche fermarti sul prato per un pic-nic!). E, se scoverai la porta mimetizzata tra le rocce, potrai accedere alla vecchia casa del guardiano con balconcino sul lago.