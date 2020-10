"Ciàpa sü e porta a cà", nasce il primo gioco in scatola dedicato alla Brianza

L'emergenza sanitaria ancora nel suo pieno ci chiede di stare in casa il più possibile. E le giornate uggiose contribuiscono ad alimentare il senso di malinconia. Come ingannare il tempo, dunque? La soluzione migliore è un gioco scatola, da fare in famiglia per distrarsi e per divertirsi.

Accanto ai giochi classici, che piacciono sempre pur nel loro essere vintage, ci sono i giochi di nicchia. Tanto che, addirittura, esiste un gioco tutto dedicato alla Brianza. Il suo nome è "Brianza – ciàpa sü e porta a cà", il produttore Demoela Giochi e la domanda che pone: "Chi sarà il più ricco della Brianza?".

Novità dell'autunno 2020, consiste nel percorrere tutta la terra acquistando proprietà, gestendo il patrimonio e contrattando duramente con i propri avversari per diventare il più ricco. È un gioco semplice e coinvolgente, adatto a grandi e piccini (a partire dagli 8 anni d'età), che rappresenta un originale viaggio alla riscoperta di tutti gli aspetti paesaggistici, gastronomici e culturali della Brianza.

Un passatempo originale, che aiuta a conoscere un po' meglio la Brianza.