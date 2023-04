Lo chef di Gambero Rosso arriva in Brianza: la cena a quattro mani

Una cena a quattro mani tra due grandi della cucina. Ma soprattutto due amici. Le specialità della tradizione romana e umbra si incontreranno a Lissone, mercoledì 19 aprile presso il ristorante Du Cesari per una cena a quattro mani tra lo chef Danilo Pelliccia e l’amico di sempre Giorgio Barchiesi in arte Giorgione, volto di Gambero Rosso Channel con il programma "Orto e cucina".

L’appuntamento è fissato al 19 aprile alle ore 20. Due antipasti: fagioli e cotiche e bruschetta puntarelle e alici; a seguire: gnocchi al sagrantino e tonnarelli alla crema di asparagi e guanciale; Uno stracotto di manzo e per finire – dulcis in fundo – la storica torta delle monache di Giorgione dal sapore antico e “sacro” (ricetta delle monache umbre del 1400).

“Una cena legata a sapori della tradizione. Una cucina che fa bene al cuore e all’anima” spiegano dal locale. “Partendo da prodotti di ottima qualità, porteremo gli ospiti alla scoperta del gusto e della leggerezza nel cucinare insieme per il prossimo, non per stupire, ma per portare in tavola la gioia di vivere”.

“Si consiglia di arrivare affamati perché le porzioni saranno pantagrueliche ed i calici sempre pieni” avvisano da Lissone.