Giornata mondiale della gentilezza: 10 modi per essere gentili con il Pianeta

Il 13 novembre si celebra la Giornata mondiale della gentilezza. Un'idea nata nel 1988, su iniziativa del World Kidness Movement.

Le persone sono dunque invitate ad avere pazienza, a compiere piccoli gesti gentili, ad ascoltare gl altri. A dire sempre "grazie", "scusa" e "per favore".

Una ricerca condotta dall’American Psychological Association all'inizio del 2021 ha dimostrato che chi è gentile tende ad avere un benessere personale maggiore, un impatto significativo a livello sociale, una maggiore autostima e a credere di più nelle proprie capacità.

Ma perché è fondamentale anche essere gentili nei confronti del Pianeta?

La moda

Essere gentili con l'ambiente è un gesto che può e deve essere compiuto tutti i giorni.

Basta acquistare prodotti a km0, incentivare l'economia circolare, evitare il più possibile l'auto. Gli abiti, ad esempio, possono anche essere noleggiati. Bisogna riflettere non solo su cosa consumare, ma se davvero vale la pena acquistare un determinato capo di abbigliamento. Ecco perché il noleggio, in occasione soprattutto di cerimonie ed eventi speciali, diventa la soluzione più eco-friendly.

Come detto anche durate la conferenza annuale dell'ONU sul clima, il settore della moda è responsabile del 10% delle emissioni dei gas serra. Senza contare che il 60% dei materiali utilizzati dall'industria sono realizzati in plastica e, ogni secondo, un container pieno di vestiti viene gettato in discarica o incenerito.

Ma, le declinazioni green, nella moda sono tanti. Il consumatore è sempre più in cerca di capi sostenibili e sempre più lontano dalla moda fast fashion. “I consumatori hanno riflettuto sull’eccesso di capi presenti nel guardaroba con un conseguente rigetto verso lo spreco nei modelli di acquisto passati. Gli stilisti hanno sempre considerato l’esperienza di acquisto in negozi prestigiosi come il punto decisivo del processo di vendita, ma ad un certo punto questo non è stato più possibile: è chiaro che il Covid-19 ha accelerato la generazione di nuovi modelli di approccio al quotidiano ai quali ci stiamo lentamente adattando” ha spiegato Maura Franchi, docente di sociologia dei consumi all’Università di Parma.

Consumare in modo sostenibile

Negli ultimi anni sono nate moltissime startup che consentono di contribuire al benessere del pianeta piantando un albero oppure adottando un alveare. Non solo: sono sempre di più i giovani che scelgono di cenare con le luci delle candele, che creano tutorial per dare nuova vita agli oggetti che non utilizziamo più, che acquistono nei merccati dei produttori locali o direttamente dal contadino.

Ma come si può essere gentili nei confronti del Pianeta? Ecco 10 semplici gesti: