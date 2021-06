Giovanni Allevi sceglie la lentatese Virna Toppi per la sua "Kiss me again"

C'è un po' di Brianza in "Kiss me again", il nuovo brano di Giovanni Allevi.

Il pianista e compositore ha scelto la lentatese Virna Toppi come protagonista femminile del suo video. "È una forza della natura" ha scritto di lei su Facebook. "Prima ballerina del Teatro Alla Scala di Milano, è la perfetta incarnazione di una nuova concezione della Danza Classica, dove tradizione, studio durissimo e consapevolezza del passato comunicano in modo impetuoso con la contemporaneità". Nel passo a due in "Kiss me again", con la sua originalissima cifra stilistica Virna Toppi "ha esaltato la spinta verso l’alto, il lato celeste insito nelle mie note, regalando grazia e forza alla coreografia".

"Kiss me again" è una ballad lenta e leggera, piena di positività. Segna il ritorno al piano di Giovanni Allevi, dopo un lungo periodo di riflessione. E vuole essere un inno alla voglia di ricominciare, di inseguire i propri sogni. In realtà, è solo il primo singolo di un'ampia raccolta di inediti per pianoforte creata da Allevi durante la pandemia.