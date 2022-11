Belvedere, un balcone sospeso nel vuoto a mezz'ora da Monza. In autunno i colori fanno sognare. Il video

La camminata per arrivare al balcone sospeso nel vuoto, il Belvedere del Pian dei Resinelli è percorribile in tutte le stagioni. Per chi ci fosse stato in estate o in primavera vale comunque la pena di tornarci e godersi lo spettacolo dei colori dell'autunno. Un paesaggio che cambia e lascia sempre senza fiato. Il Belvedere è oramai meta di tantissimi escursionisti, in tutte le stagioni: il panorama è emozionante. Il sentiero che porta al balcone sospeso nel vuoto è infatti agibile per tutti, anche per bimbi in carrozzina. Alessandro Bonfanti, l'autore di questo emozionante video realizzato con il drone, ci ha portato anche la sua super nonna Elvira, non più tardi dello scorso dicembre. Per chi parte da Monza si consiglia di arrivare a Abbadia Lariana (nel lecchese) e da qui prendere il sentiero. Da Monza sono circa 30 minuti di macchina.

La vista che si gode dal Belvedere, sulla sponda lecchese del Lago di Como è molto emozionante: la roccia delle montagne si contrappone alle acque del lago (dei laghi, dato che si vedono anche quelli Briantei) e la giornata in cui Alessandro ha girato questo video (fino al tramonto) era particolarmente nitida. Il Belvedere al Pian dei Resinelli è un fantastico balcone che si affaccia su Lecco e quel ramo del lago di Como, i laghi Briantei, i Corni di Canzo, la Brianza seguendo il fiume Adda a sud e su verso le Alpi a nord. Il Belvedere si trova in Valsassina, ai Piani Resinelli.

Quando il cielo è sgombro da nuvole la bellezza del Belvedere è ancora piu godibile e il tramonto vilascerà senza fiato, specie con i colori autunnali. Per chi volesse vedere tutti gli altri video di Alessandro sui Piani dei Resinelli e non solo, questo il link al suo canale YouTube. Buona visione!