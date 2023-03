Gita con fantasma: 3 luoghi misteriosi e pietrificati nel tempo non lontano da Monza

Qualche idea per questa domenica oramai vicina alla primavera. Se ieri vi abbiamo suggerito camminate tradizionali e meravigliose facilmente raggiungibili da Monza oggi entriamo nel mondo del mistero, rimanendo sempre abbastanza vicini al nostro capoluogo per poter fare una bella gita andata e ritorno avvolti nelle leggende di luoghi pietrificati nel tempo.

Il Lario e la sua storia sono ricchi di leggende che resistono al tempo. Da quella mitologica del Lauriosauro a quelle legate ai luoghi: borghi, castelli, abitazioni abitate da fantasmi, cripte, miti o abbandoni più recenti che hanno creato luoghi surreali. Insomma un lago di Como molto meno scintillante ma egualmente affascinante anche nelle sue inquietanti penombre. Ecco allora alcune mete dove trascorrere un tranquillo weekend di paura sul Lario e nei suoi oscuri dintorni.

1 . Villa dei Fantasmi

Villa De Vecchi

A svelare i segreti e la magia in cui è avvolta Villa de Vecchi ci ha provato anche Atlas Obscura, il popolare magazine americano - fondato dall'autore Joshua Foer e dal documentarista Dylan Thuras - attualmente guidato dal giornalista David Plotz. Con un servizio dedicato alla decadente dimora che si nasconde inquietante tra la ricca vegetazione che si alza sulla costa est del Lago di Como, nello specifico a Cortenova, il reporter ha provato ad addentrarsi nelle leggende che avvolgono queste mura che si dice siano abitate solo dai fantasmi. Continua

2 . Città Fantasma

Consonno

Un panorama surreale ma assolutamente aderente alla sua incredibile storia. Quella di una conquista d'altri tempi, quando il denaro e la vanità sembravano non avere davvero ostacoli. Soprattutto negli anni '60, la stagione del boom economico. Di quel sogno, che per molti fu solo un incubo, oggi rimane tutta la desolazione che solo il fascino distopico di un futuro impossibile può lasciare. Eppure da questi ruderi ancora emergono tutti gli strati di umanità che hanno attraversato un luogo ancora in grado di conservare tutto il suo fascino decadente. Una storia che si può dividere in tre parti: quella prima dell'arrivo del Conte Mario Bagno; quella scritta dagli edifici arabeggianti, memoria di un lampo di lucida e pervicace follia; quella segnata dai graffiti sacri e profani di chi infine ha occupato questa città fantasma. Continua

3 . Locanda con Fantasma

Locanda Serenella

Renato Maiorana e Roberta Soldarelli con grande curiosità e professionalità si addentrano nel territorio Comasco alla ricerca di storie e misteri, di luoghi spesso dimenticati ma non per questo meno affascinanti dei più celebri itinerari turistici. Dietro ogni sasso, ogni rudere si può nascondere una storia. Oggi ci accompagnano alla scoperta della Locanda Serenella di Gravedona e del suo misterioso e bizzarro proprietario. Vi consigliamo di leggere la storia egregiamente narrata da Renato mentre guardate il video. Vi sembrerà di tornare indietro nel tempo. Continua.