Le 5 migliori idee per passare Ferragosto sul lago: sentieri, aperitivi, trattorie e gite in barca

Ferragosto. Molti monzesi saranno ancora al mare. Per chi invece è già a casa o non è mai partito (e non avesse voglia di fare troppi chilometri ma di cambiare aria), il lago di Como resta sempre un'ottima alternativa per una gita fuori porta in giornata. Ecco allora qualche meta e consiglio per questi ultimi giorni di festa all'aria aperta alla scoperta delle tante bellezze e possibilità che offre il lago. Il tempo, secondo il meteo, dovrebbe essere clemente (qui le previsioni).

1 . Le sette Meraviglie del Lario

Il fascino del Lago di Como si manifesta non solo con i suoi luoghi ben noti, amati dai turisti di tutto il mondo, ma anche attraverso il mistero, le leggende e la storia di alcuni degli suoi angoli più nascosti. E proprio la primavera, con la bellezza dei suoi colori e il sapore di una stagione sempre amata, può essere il momento giusto per scoprirli o riscoprirli quando il sole si fa più caldo. Così abbiamo scelto "sette meraviglie" tra le ultime a cui abbiamo dedicato un articolo e le abbiamo raccolte in questa sorta di meglio del Lario narrato, dipinto e raccontato dai molti artisti che nel tempo lo hanno amato svelando i suoi angoli più reconditi. Continua.

2 . I dieci lidi più belli del Lario

Dopo avervi consigliato i luoghi più belli dove fare un bagno nel lago di Como, ecco una guida con tutti i lidi del nostro incantevole Lario. Location per tutte le esigenze con e senza piscina ma sempre con il lago più bello del mondo a fare da sfondo a un giorno di relax. Da Como fino a Cadenabbia, ecco un piccolo viaggio rinfrescante tra le spiagge attrezzate più amate dai comaschi e dai turisti in questa bella stagione. Ovviamente iniziamo dalla città, alla quale è stata finalmente restituita la sua spiaggia pubblica più amata. Dieci lidi, dieci luoghi dove vivere questi caldi gorni d'estate dalla mattina fino a sera con gli amici o la famiglia. Eccoli tutti. Non vi resta che prendere il costume e sceglierne uno. Continua.