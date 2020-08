Idee per una gita fuori porta: dove fare un pic-nic in Lombardia

Voglia di evadere per una giornata alternativa? Prepara il cestino con le tue leccornie, e parti alla scoperta dei luoghi doc per un pic-nic rilassante e gustoso!

Dove andare? Te lo suggeriamo noi.

Parco Fontanili di Capralba (via Cascina Volpino, Capralba)

Il Parco Fontanili di Capralba si trova nella parte settentrionale della pianura cremasca, ed è caratterizzato dai fontanili risalenti all’undicesimo e dodicesimo secolo. I fontanili costituiscono isole naturalistiche di notevole interesse per la limpidezza delle acque: fanno crescere rigogliosa la vegetazione, e favoriscono il crearsi di tranquilli rifugi dove scorgere qualcuno dei tanti animali che vi trovano riparo.

Parco del Curone (Loc. Butto 1, Montevecchia)

Il Parco ricopre una superficie di 2990 ettari, di cui 2041 ettari di Parco Naturale e 949 ettari di Parco Regionale. Non è una riserva integrale, ma un'area molto diversificata in cui sono presenti, oltre a zone di rilevante interesse ambientale, anche centri urbani, insediamenti produttivi, aree destinate all'agricoltura e all'allevamento accanto a monumenti architettonici di grande valore artistico e culturale.

Coincide con l'estremo lembo verde, o comunque ricco di elementi naturali, della Brianza sud-orientale, compenetrandosi con la pianura agricola ed industriale, ai bordi delle ultime propaggini della conurbazione metropolitana milanese. Al centro sono a disposizione due griglie coperte prenotabili e grandi tavoli.

Lago d’Endine

Il luogo magico dove sfoggiare la classica tovaglietta a quadri per il tuo buonissimo pranzo al sacco. Giardini pubblici e diverse piazzole attrezzate per un pic nic o un pranzo al sacco sono a disposizione. Area barbecue e pic nic anche vicino a Monasterlo, sulla riva più verde del lago.

Lago di Monate

Il lago di Monate si trova in Provincia di Varese, tra il Maggiore ed il Varese, appena più a nord del Lago di Comabbio. Diversi comuni affacciano sulle sue sponde: Travedona, Monate, Cadrezzate, Osmate.

La sorprendente perla lacustre possiede caratteristiche uniche tra i piccoli laghi nelle vicinanze. Nelle sue acque è vietato l’uso di barche a motore: questo ovviamente previene l’inquinamento e offre ai turisti un’inimitabile fonte balneare. Carina da conoscere la leggenda: narra di una fanciulla, Bianca, che - fedele al suo amato soldato inviato al fronte - rifiutò il matrimonio con un potente feudatario il quale, adirato dall’offesa, proibì a chiunque tramite la minaccia di decapitazione di offrire acqua alla fanciulla e alla madre. Quando quest’ultima si ammalò, Bianca chiese clemenza all’uomo e, trovando un rifiuto come risposta, maledì a sua volta il feudatario e la sua famiglia facendo abbattere sul feudo un tremendo uragano, che fece straripare il pozzo allagando il cortile e il castello, e dando così vita al laghetto.

Riserva Naturale del Monte Alpe

Il Monte Alpe si localizza sull’Appennino in Oltrepò Pavese, nell’alta Valle Staffora, a ridosso del Monte Penice e poco a monte dell’abitato di Collegio.

Il Sito Natura 2000 ricade nell'omonima Riserva Naturale. La superficie complessiva del sito è di 320 ettari ed è ricompresa a livello europeo nella Regione biogeografia continentale. Interessante la presenza di castagneti e conifere (pino nero, pino silvestre e larice), quasi completamente distrutti dal fuoco e successivamente sottoposti ad operazioni di ripristino della vegetazione spontanea. Sono presenti sorgenti pietrificanti con formazione di travertino particolarmente preziose nella tutela degli habitat europei.

Facilmente raggiungibile in auto, la riserva è percorribile solo a piedi.

Oasi di Sant’Alessio (via Cadore 2, Sant'Alessio con Vialone)

Non molto distante da Pavia, si estende per 10 ettari. Se vuoi passare una giornata in questo bellissimo parco, sappi è possibile fare un ottimo pranzo al bar interno che propone panini, insalatone e primi piatti, o portarsi tutto da casa e pranzare nell’ampia area pic nic attrezzata e ombreggiata da tre enormi pioppi. In caso di pioggia niente paura: c’è una tettoia che protegge. Ogni domenica e nei giorni festivi è inoltre possibile usufruire della griglia.

Parco Ittico Paradiso (via del Dosso, Villa Pompeiana)

In provincia di Lodi, il Parco Ittico Paradiso è una meta molto apprezzata da grandi e piccini, poiché permette di farsi un bellissimo giro per scoprire le tante razze di pesci, tra la fresca ombra del parco.

Laghetti, ruscelli, canali, stagni, risorgive e fontanili ospitano anche una colonia di ninfee e i giunchi. Il parco offre un’ampia area coperta attrezzata per il pranzo al sacco.

Parco della Preistoria (via Ponte Vecchio 21, Rivolta d'Adda)

Ormai mitico luogo di ritrovo per molti bambini (ed ex bambini cresciuti), il Parco della Preistoria è situato a Rivolta d’Adda, sulla sponda sinistra del fiume Adda, a soli 25 km da Milano e inserito in un'area naturale di oltre 100 ettari, costituita da un bosco secolare.

Ospita oltre 50 ricostruzioni a grandezza naturale appartenenti a 31 specie preistoriche diverse, tra cui artropodi, pesci, anfibi, rettili arcaici, dinosauri, pterosauri, mammiferi e uomini primitivi.

Due i punti di ristoro in un’area davvero grande e perfetta anche per i più piccoli.