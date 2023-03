In gita al lago di Mergozzo, tra i più puliti d'Europa

Stai cercando un'idea per la gita della domenica, approfittando di una giornata di sole e delle temperature ora più tiepide? Il lago di Mergozzo è la scelta perfetta!

Distante da Monza 110 km, circa un'ora e mezza d'auto, il lago di Mergozzo si trova in Piemonte, nel cuore delle Alpi Lepontine. Circondato da un suggestivo borgo, la limpidezza delle sue acque è dovuta al divieto di circolazione per le barche, e ad una rete fognaria che non lo tocca. Una combinazione, questa, che ne fa la meta perfetta per chi ama andare in canoa, fare windsurf, o semplicemente bagnare i piedi nell'acqua godendosi il panorama.

Ideale per un weekend vicino a Monza, ma anche per una fuga in giornata, il lago di Mergozzo offre diverse possibilità. Anche culinarie. Sulle sue rive sorge il ristorante Casa della Capra, con piatti quali i tagliolini al vino piemontese o la ricciola al cocco. Qui si può anche dormire, oppure noleggiare una bicicletta per esplorare i dintorni. L'opzione low cost? Un pic-nic sul prato che scende fino al lago, recandosi sulla spiaggia d'erba di Portaiolo - La Rustica (le altre spiagge libere sono la spiaggia di sabbia La Quiete, dal lato di Verbania, e quella d'erba del Lido Pilastri).

Se poi si vuole passeggiare un po', il Sentiero Azzurro di Mergozzo è una passeggiata panoramica che collega il borgo di Mergozzo alla strada per Montorfano (tempo di percorrenza: un'ora). Le sue balconate naturali regaleranno paesaggi mozzafiato. Oppure, con un'ora e mezza di cammino, si può percorrere il sentiero ad anello di Montorfano partendo dal borgo di Montorfano e seguendo i cartelli verdi.