La più bella Gita di primavera lungo il sentiero delle magiche 'sculture' dei Funghi di terra

Anche oggi ci facciamo accompagnare dalle immagini e dall'esperienza del fotografo e escursionista Maurizio Moro in questa bella escursione panoamica in provincia di Como. Da Monza Rezzago, il borgo medievale da dove pate la gita, si raggiunge in 46 minuti cica passando per la Statale 36.

Moro, la nostra guida, è anche maestro di sci- snowboard-telemark, maestro di tennis e istruttore di Mountain Bike quindi siamo in mani davvero esperte. Nella gallery potrete ammirare tutte le foto che accompagnano la spiegazione di questa escursione di primavera che riempirà i vosti occhi di pura bellezza.

"L'escursione di oggi, spiega Moro, ci porta da Rezzago al Monte Barzaghino. Attraverseremo la meravigliosa Selva di Rezzago, conosciuta per la sua valenza storica, culturale e paesaggistica, arriveremo ad ammirare il paesaggio dalla Croce di Vetta del Barzaghino.

Ci fermeremo per un pranzo raffinato alla Cassina Enco preparato con maestria dalle sapienti mani di Cristina, la proprietaria e cuoca, che utilizza materie prime del suo orto e del bosco che circonda l'Agriturismo accogliendoci sempre con il suo dolce sorriso.

Vedremo i Funghi di terra, curiose architetture naturali che si trovano lungo il percorso.

Dopo aver attraversato il piccolo borgo si prende la strada agrosilvopastorale che in circa mezz'ora ci porta al cartello con la deviazione a destra per il monte Barzaghino, ancora un'ora.

Raggiunto il Dosso Mattone troviamo un'altro cartello che ci indica la direzione. Raggiunta la cima torniamo sui nostri passi e raggiungiamo per pranzo la Cassina Enco che, valore aggiunto, è sempre aperta. Incredibilmente buoni i piatti che ci vengono proposti e serviti: un palcoscenico di sapori. Terminato il lauto pranzo ripartiamo dall'agriturismo e scendendo con cautela delle scalette ripide andiamo ad ammirare i Funghi di Terra.

Terminiamo l'escursione risalendo a Rezzago".

Dati tecnici

Km: 8

Disl: 500 metri

Difficolta: escursionistica

Impegno fisico: medio.