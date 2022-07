Gli orti botanici lombardi in cui rifugiarti, per trovare un po' di refrigerio

Chi lo ha detto che il fresco si trova solo nei centri commerciali? In Lombardia esistono angoli naturali bellissimi, tutti da scoprire e ricchi di angoli all’ombra, dove potersi rinfrescare godendosi la bellezza.

Nel mese di agosto, la rete degli orti botanici torna a proporre diverse iniziative dedicate sia agli adulti che ai bambini, con un occhio di riguardo anche ai turisti. L’Orto botanico di Brera a Milano, l’Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, l’Orto botanico “G.E. Ghirardi” di Toscolano Maderno, l’Orto botanico di Pavia e il Giardino botanico alpino “Rezia” di Bormio rimangono “aperti per ferie”. L’unico che purtroppo resterà chiuso fino a settembre sarà l’Orto botanico di Città Studi.

Orto Botanico di Brera a Milano

L'Orto Botanico di Brera, a Milano, sarà aperto da lunedì a sabato dalle 10 alle 18. Chiuso la domenica, nei giorni festivi e nella settimana dal 12 al 21 agosto. Permette di organizzare visite guidate per gruppi di almeno 10 persone, l’indirizzo mail a cui rivolgersi è edu.ortobrera@unimi.it.

Orto Botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo

L'Orto Botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo sarà aperto tutti i giorni e anche nelle festività. La Sezione di Città Alta con orario continuato dalle 10 alle 19. Da segnalare domenica 21 agosto alle ore 17 il Tour delle Spezie adatto a tutti, alla scoperta delle piante esotiche.

La Sezione di Astino invece apre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 20. Qui il 6 agosto alle 16 si terrà l’osservazione guidata Non solo api. Il 13 agosto alle 17.30 lo spettacolo di danza C'era una volta in India porterà gli spettatori a Bollywood, mentre a Ferragosto alle ore 18:30 si terrà la lettura teatrale Il giardino segreto, con musica dal vivo.

Giardino Botanico Alpino “Rezia” a Bormio

Terrà aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ogni giovedì alle 11:00, visite guidate alla scoperta delle collezioni. Il 3, 4 e 5 agosto il laboratorio in serra Fare arte all’Orto botanico - La Scienza per capire l’Arte per capire la Scienza, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00.

Yoga in giardino, giovedì 18 agosto dalle 18:00 alle 19:00 (a pagamento e su prenotazione) e due incontri con La bottega dell’erborista, venerdì 5 e 19 agosto dalle 15:30 alle 17:00, per imparare a produrre distillati e tisane con Arianna Aceti, coltivatrice di piante officinali.

Orto Botanico “G.E. Ghirardi” Toscolano Maderno (Brescia)

Sarà aperto sarà aperto di giovedì, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:30, venerdì dalle 17:00 alle 19:30, sabato dalle 10:00 alle 12:30, mentre rimarrà chiuso dall’8 al 21 agosto.

Il 5, 26 agosto e 2 settembre dalle 17:00 alle 19:30 si terranno gli incontri gratuiti di sketching con la pittrice botanica Renata Barilli (ingresso libero con prenotazione alla mail orto.ghirardi@unimi.it). Il sabato mattina sono previste visite guidate, alle quali è possibile partecipare sempre previa iscrizione all’indirizzo orto.ghirardi@unimi.it.

Orto Botanico di Pavia

Resterà aperto fino al 28 agosto tutti i weekend, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00. Per informazioni rivolgersi all’indirizzo e-mail: orto.botanico@unipv.it o al numero 0382 984848.

Per conoscere tutti gli appuntamenti e la programmazione aggiornata, è possibile visitare il sito internet ufficiale della Rete degli Orti Botanici: www.reteortibotanicilombardia.it