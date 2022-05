Gottard Park, la meta perfetta per un pomeriggio coi bambini

I tuoi figli sono appassionati di meccanica e mezzi meccanici? Il Gottard Park è il posto perfetto per un sabato, o un domenica, fuori città.

A circa un’ora da Monza, esattamente a Castelletto Ticino, è posto meraviglioso, abitato da veicoli e macchinari provenienti da tutto il mondo.

Visitando il Gottard Park potrai passeggiare tra carri armati, locomotive, auto e moto d’epoca, trattori, aerei ed elicotteri.

A dare vita a tutto questo è stato Alfio Gottardo che, con la sua immensa passione per la meccanica, ha deciso di fondare il parco. Grazie a tanta passione, e ad un lavoro lungo e meticoloso, il signor Gottardo è riuscito negli anni a recuperare e a conservare mezzi meccanici sia civili che militari, creando una incredibile collezione che, inserita in un contesto naturale, è diventata il Gottard Park.

Qui famiglie si troveranno a passeggiare in un vero e proprio museo a cielo aperto, dove anche le nuove generazioni potrann apprezzare l’importanza dell’ingegneria e della meccanica dei decenni passati, applicata a macchinari e mezzi di trasporto che hanno fatto la storia del secolo scorso. Per chi lo desiderasse, è possibile prenotare anche una visita guidata.

Ma, il Gottard Park, è anche svago e divertimento. Grazie agli spazi allestiti, potrai organizzare un pic-nic o una grigliata insieme a familiari o amici, mentre i più piccoli possono divertirsi nella vasta e attrezzata area giochi, con gonfiabili e tappeti elastici. Senza contare la pista con i go kart a pedali.

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 19:00, e con un biglietto d’ingresso al prezzo di 8 € (intero) o 6 € (ridotto per bambini dai 3 ai 12 anni e adulti over 65), il Gottard Park è sicuramente un meraviglioso viaggio tra la meccanica, la tecnologia e il rispetto per la natura.