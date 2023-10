Chi è Greta Rossetti, la regina dei Reality che arriva da Monza

"Ho visto lei che bacia lui. Che bacia lei, che bacia me, Mon amour, amour Ma chi baci tu?" Per chi conosce le vicissitudini televisive di Greta Rossetti, indisucssa protagonista dei Reality di Mediaset, sembrerà davvero una canzone azzeccata. La bella Greta, infatti, è diventata molto famosa dopo la sua partecipazione a Temptation Island 2023 dove, nel ruolo di tentatrice, è riuscita a far capitolare Mirko Brunetti, suo attuale fidanzato (crisi permettendo) che ora è al Grande Fratello dove lei, Greta, la scorsa settimana è andata a trovarlo. E mentre ora si vocifera dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia della ex di lui, la salernitana Perla Vatiero, Greta è a casa sua, in Brianza con la mamma, la nonna e la sorella.

Se in molti conoscono le trame televisive che la vedono protagonista assoluta nelle ultime stagioni di Mediaset, forse non tutti sanno che la 24enne vive a Monza e che in passato era già stata conduttrice di SportItalia. Stando al gossip, ha avuto un flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo, con cui oggi è rimasta in ottimi rapporti.

Insomma la bella Greta dalla Brianza sta spopolando in televisione grazie al suo indiscusso fascino ma anche al suo carattere un po' naif che divide il pubblico in due: chi la ama e chi non la sopporta. La monzese potrebbe, nei prossimi giorni, tornare come ospite al Grande Fratello, o addirittura come concorrente: lo saprà dire l'astuto Alfonso Signorini. Intanto Greta si consola nella casa di Monza, aspettando di capire se dovrà varcare o meno la porta rossa del reality.