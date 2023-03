Grigliata nel parco: dove andare vicino a Monza

Con la bella stagione, torna la voglia di organizzare grigliate con la famiglia e con gli amici.

Quali sono i parchi vicino a Monza in cui è possibile organizzare una grigliata? Ecco qualche idea.

Parco delle Groane

All'interno del Parco delle Groane è possibile grigliare, ma solamente nelle aree pic-nic:

a Garbagnate Milanese a ridosso del Canale Villoresi

a Limbiate (via Lombra, zona ex Greenland)

a Cogliate (al confine con Barlassina, nell'area del Gheppio)

a Misinto (Boschi di Sant’Andrea)

a Mariano Comense (Laghi della Mordina)

Tuttavia, è necessario portare il proprio barbecue e una tanica d'acqua per lo spegnimento delle braci.

Sei a cà, Cornate d'Adda

A Cornate d'Adda, Sei a cà mette a disposizione tutto il necessario per una grigiliata in compagnia. I barbecue possono essere riservati dalle 10.00 alle 17.00, al costo di 10 € a persona oppure 15 € euro a persona per la giornata intera (su richiesta). I minori di 12 anni non pagano. Il servizio di smaltimento rifiuti è di 15 € ad area. E non c'è neppure il bisogno di portare la carne da casa: presso il negozio in loco è possibile acquistare carni italiane, insaporitori, salse e bevande.

Parco del Centenario, Trezzano sul Naviglio

A Trezzano sul Naviglio, il Parco del Centenario ospita un’area barbecue con sei griglie: la carne, la carbonella e tutto il resto devono essere portati da casa. Le griglie devono essere prenotate presso il Bar, da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00, oppure telefonando al 329 6180717 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00). Il costo di tavolo e griglia è di 20 €.

Boscoincittà, Milano

Presso il Boscoincittà, a ridosso della Cascina San Romano, è presente un'Area delle Feste con quattro portici con tavoli e panche e otto postazioni per grigliare. Per i bracieri, utilizzabili da aprile a settembre, è necessario prenotare: si accettano prenotazioni per il mese in corso e per quello seguente, chiamando lo 02 4522401 (è richiesto un contributo).