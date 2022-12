In gita nella "vera" grotta di Babbo Natale

Sei in cerca di una gita speciale, per far vivere ai tuoi bambini la magia del Natale?

Il 17, 18 e 26 dicembre hai la possibilità di visitare la "vera" grotta di Babbo Natale, sul Lago Maggiore, a Ornavasso (poco più di un'ora da Monza). Un percorso unico e speciale nei magici boschi dei Twergi, gli elfi walser che sono i protettori dei segreti del Natale, e lo stesso Babbo, che vi accoglierà a casa sua. I trenini di collegamento partono direttamente dal centro di Ornavasso (partenza da P.zza XXIV Maggio) e la visita ha una durata di circa 2 ore, 2 ore e mezza.

La grotta di Babbo Natale è ricavata nell'antica cava da cui è stato estratto il marmo usato anche per il Duomo di Milano. La sua lunghezza è di circa 200 metri ed è stata addobbata con installazioni natalizie che permettono di vivere una magia senza tempo: verrà scattata anche una foto omaggio che potrà essere ritirata in loco.

Il percorso è percorribile solo a piedi per cui si consigliano abbigliamento e scarpe comode (i piccoli meglio metterli nel marsupio o nella fascia!). Per chi volesse usare il passeggino c’è la possibilità di percorrere una strada asfaltata che però non passa nel bosco degli elfi.

Gli spettacoli e le animazioni si svolgono invece nella nuova sede di Stresa Città del Natale (a un quarto d'ora dalla grotta), che puoi visitare prima o dopo l'escursione alla grotta. Il biglietto della grotta dà infatti accesso gratis al Palazzo dei giochi sotto l’Albero, aperto dalle 9.30 alle 17.30, col suo Show con Babbo Natale e Frozen, le Principesse Disney nel Ninfeo dei Continenti.