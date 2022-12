Grotte di Rescia, un luogo in cui il Natale è davvero speciale

A un'ora e venti da Monza, in provincia di Como e alle pendici della Valle Intelvi, esiste un luogo davvero speciale: le Grotte di Rescia. Un percorso lungo 500 metri che, noto sin dal Settencento, è stato unificato due secoli dopo.

Cavità originate all’interno di colate di travertino, per mezzo dell'azione dell'acqua, a Natale si riempiono di magia. Per raggiungere le Grotte di Rescia bisogna guidare fino a Claino con Osteno. Grandi e piccini possono qui camminare per le grotte illuminate da candele e lucine, e trasformate in un mondo magico fatto di presepi e simboli natalizi. Ogni anno gli allestimenti sono diversi, così da stupire chi ritorna. Una parte del percorso è dedicata ai presepi e alla nascita di Gesù, un'altra a Babbo Natale coi suoi elfi e le sue renne.

La prenotazione, per visitare le Grotte di Rescia, è necessaria (telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al 3349228491). Il sito è aperto con l'allestimento natalizio fino al 29 gennaio, e l'ingresso dura circa 25 minuti. Attenzione, però: i passeggini non possono entrare, motivo per cui è consigliabile portare un marsupio o una fascia. Il costo del biglietto è di 3 € per bambini da 3 a 10 anni, 5 € da 11 a 18 anni e per gli over 65, 7 € per gli adulti. Una famiglia di 2 adulti + 2 bambini paga 18 €.