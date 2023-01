La Guida Michelin elogia un ristorante brianzolo

Il Grow Restaurant di Albiate è stato inserito nella Guida Michelin Italia 2023.

Culla della biodiversità lombarda, la sua cucina combina con sapienza erbe selvatiche, pesce lacustre e selvaggina. Ed è proprio questa commistione di sapori, e questo equilibrio tra passato e presente, ad essere piaciuto ai critici della guida. Chef Matteo prepara piatti modernissimi, che mirano a regalare un salto indietro nel tempo "verso i sapori ancestrali di una Brianza e di una Lombardia d'antan, quando caccia, pesca d'acqua dolce, l'orto e le erbe spontanee erano la normalità". La passione per il made in Italy, oltre che nella cucina, da Grow si respirano anche in cantina: una cantina piccola, ma curatissima, con unicamente etichette nazionali e naturali.

"Vi abbiamo presentato i fratelli Vergine: da seguire con piacere nella loro interessante crescita": si conclude così la recensione del critico.