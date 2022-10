Halloween in Lombardia, alcune idee per festeggiare coi bambini

La notte più paurosa dell’anno sta per arrivare, quella in cui il velo sottile tra qui e l’aldilà si assottiglia. Una tradizione che sta prendendo sempre più piede anche in Italia, tra feste, eventi e luoghi da visitare. Insoliti, nascosti e sconosciuti ai più: posti che non abbiamo ancora avuto modo di conoscere, in perfetto stile jack-o'-lantern tra atmosfere spettrali, castelli, campi di zucche e qualche brivido inaspettato. Ecco dove regalarsi una gita il 31 ottobre, approfittando del ponte.

L'Orrido di Bellano

Siamo sulla riva del Lago di Como, dove è possibile visitare questo vero e proprio canyon attraversato da passerelle sospese. Una delle meraviglie naturali della Lombardia che ben si presta, con la nebbiolina, l’umidità e la sua atmosfera, ad essere visitato con i bambini ad Halloween. E, già che siete in zona, perché non assistere allo spettacolo di falconeria al vicino Castello di Vezio? In vero stile medioevale, l’antica fortezza a strapiombo su Varenna è resa ancora più magica dai rapaci, che piaceranno tantissimo ai più piccini.

Il campo delle zucche a Galbiate (Lc)

Una tradizione americana, che ora è anche un po' italiana. Tanti sono infatti i campi di zucche che nei dintorni è possibile trovare, a cominciare dal "capostipite" di Sala al Barro, Galbiate. Percorrendo la pista ciclo-pedonabile che si affaccia sul lago di Annone si raggiunge questa distesa di zucche a dir poco scenografica. I bambini avranno anche la possibilità di divertirsi in cacce al tesoro e laboratori super terrificanti! Poco lontano merita una visita anche Villa Bertarelli, raffinata e ricca di storia, oggi sede del Parco Regionale del Monte Barro. Da non perdere la fontana Portaluppi e il Poggio della Brianza.

Il Luna Park di Legnano (Mi)

Per qualche ora di divertimento e adrenalina, il Luna Park di Legnano è la scelta perfetta. La novità del 2022? La giostra Crazy Dance, adatta agki stomaci più forti.(l'attrazione, in voga in Germania all’October Fest, è una vera centrifuga). E poi montagne russe, labirinti di specchi, trenini, l’ottovolante da cardiopalma, la Torre Power per gli amanti della caduta libera e tante proposte per i più piccini. Nel giorno di Halloween, il Luna Park accoglie zombi, scheletri e zucche: la festa partirà alle 15.00 per i più piccoli e si concluderà all’una di notte per i più grandi.

Bancarelle e street food in Brianza

Tante sono le proposte che, in Brianza, vedono la giornata di Halloween protagonista.

A Meda l'appuntamento è in via Tre Venezie a partire dalle 15.30, con giochi, bancarelle di dolciumi, street food, gonfiabili e truccabimbi.

A Lentate sul Seveso, nel parchetto di via Roma, la festa con musica e bancarelle di dolciumi si svolgerà dalle 18.00 alle 20.30.

A Cogliate, in piazza Giovanni XXIII, dalle 18.00 alle 00.00, ci sarà una grande festa con street food, animazioni, spettacoli e giostre.

A Giussano, la festa si svolgerà in piazza San Giacomo a partire dalle 20.30. La Proloco insieme al Comune ha organizzato una serata davvero divertente e da "brividi". Dolcetti, scherzetti, frittelle, pop corn, zucchero filato e due attrazioni d’eccezione: il palo della Cuccagna e uno straordinario scivolo gonfiabile che sarà collocato fra scheletri e sorprese “da paura” che caratterizzeranno l’intera location.

Halloween al Parco di Monza

"Il Fantasma della Cascina ha bisogno di aiuto nella notte più paurosa dell’anno. Venite a dargli una mano? Una storia paurosa nell’antico salone della cascina, un gioco mostruoso ma anche qualche dolcetto!": così Creda Onlus presenta l'iniziativa organizzata ad Halloween presso la Cascina Mulini Asciutti, all'interno del Parco di Monza. Riservata ai bimbi dai 6 agli 11 anni, si svolgerà dalle 20.30 alle 23.00 (il costo è di 20 € a partecipante).