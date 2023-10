Halloween: i posti più spaventosi nelle vicinanze di Monza

Sei in cerca di una location spaventosa per trascorrere la giornata di Halloween? O, semplicemente, sei un amante del brivido e ti piacciono i luoghi infestati? Ecco qualche idea non troppo lontano da Monza.

Villa de Vecchi - Cortenova (Lecco)

In provincia di Lecco si trova una residenza ottocentesca, che si è guadagnata la sinistra fama di "luogo maledetto". Nota anche oltreoceano per essere una delle case stregate in assoluto più famose, Villa de Vecchi è nota anche come la "Casa Rossa". Questa sontuosa villa a due piani ha una connessione inquietante con uno dei personaggi più oscuri del mondo del satanismo, Aleister Crowley, il quale vi soggiornò per alcune notti. Ma perché tanta gente nutre la convinzione che sia infestata? La leggenda narra dell'atroce morte della moglie del conte, assassinata in modo efferato, e della misteriosa sparizione della figlia. Alcuni affermano di aver udito il pianto di una donna provenire dall'ormai abbandonata dimora, o addirittura di aver percepito lamenti disperati. Allo stesso tempo, gli abitanti di Bindo, zona circostante, continuano a difendere l'integrità della reputazione della Villa De Vecchi, dichiarando con fermezza che nessuno ha trovato la morte in circostanze violente all'interno della villa e che la storia spaventosa relativa alla residenza è stata molto romanzata.

Palazzo Bodenti Terni de Gregory - Crema (Cremona)

Nel cuore di Crema, Palazzo Bondenti Terni de Gregory è uno splendido esempio d'architettura rococò. Ma il suo è un fascino decisamente misterioso, dal momento che è rimasto incompiuto per via di un tragico incidente durante la costruzione. Il giovane figlio della famiglia Bondenti precipitò da un'impalcatura: oggi la leggenda vuole che nell'ala incompiuta si aggiri un fantasma con la testa tra le mani. Lo spettro apparirebbe in notti burrascose, insieme ad urla spettrali, rumori sinistri e luci misteriose.

Consonno (Lecco)

Doveva essere "la Las Vegas della Brianza" ma, ben presto, Consonno divenne un paese fantasma. Colpito da una frana che, nel 1976, lo isolò dal mondo, racconta un'idea ambiziosa: il Conte Mario Bagno sognava di realizzare qui un grande parco divertimenti, con minareti, sale da gioco e sfingi egiziane. Secondo la leggenda, proprio la sfinge avrebbe lanciato una maledizione, facendo di Consonno un luogo maledetto e inquietante, specialmente nelle sere di nebbia autunnale. Quando, il fantasma del Conte Bagni, può essere visto vagare tra le rovine.

Castello di Trezzo sull'Adda (Milano)

Costruito nel Trecento dalla famiglia Visconti, il Castello di Trezzo sull'Adda fu teatro negli anni di sanguinose battaglie, congiure e assassinii (qui Bernabò Visconti fu imprigionato e ucciso dal nipote Giangaleazzo). Si dice che, oggi, il castello ospiti i fantasmi dell'intera corte di Bernabò: addirittura, durante la II Guerra Mondiale, un commando tedesco raccontò di aver visto le stanze prendere vita, con dame, cavalieri e santimbalchi. E ci sarebbe anche il fantasma di una donna suicida che, ogni notte, si getta dalle torri per poi scomparire prima di arrivare a terra.

Castello di Zavattarello (Pavia)

Celebre per le sue rievocazioni medievali, il Castello di Zavattarello vide Chiara Sforza, nipote di Ludovico il Moro, uccidere il marito. La donna fu promessa in sposa a Pietro dal Verme, il padrone del castello, che era però innamorato di Cecilia del Maino. Solamente quando rimase vedevo, dal Verme sposò Chiara Sforza che, risentita per essere la seconda scelta, lo avvelenò. Oggi il fantasma dell'uomo si aggira per il castello, comparendo di tanto a ospiti e visitatori.