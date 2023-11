A meno di un'ora da Monza, puoi dormire in un hotel a tema Harry Potter

I tuoi bambini amano Harry Potter? O magari sei tu, ad essere super appassionato del maghetto più celebre del mondo? A circa tre quarti d'ora da Monza, puoi dormire in un family hotel a tema.

Il Binario Magic Pub di Palazzago, in provincia di Bergamo, è stato creato da veri fan di Harry Potter.

A volerlo è stata Valentina che, quella passione, la condivide con mamma Katia e con Max (suo socio). Inizialmente nato come pub-ristorante, fu da subito una gettonatissima meta per gli amanti di Harry Potter. Migliaia di visitatori sono per anni arrivati da ogni angolo d'Italia, per godersi l'ottima cucina del pub in un'ambientazione che ricordava Hogwarts. E la sua fama è cresciuta così tanto da convincere i proprietari ad aprire anche un hotel tematico.

Così, oggi, all'interno del Binario Magic Pub si può dormire nelle camere a tema Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde. Ci sono camere matrimoniali, family room e suites tematizzate, con prezzi a partire da 135 euro a notte e con un'altissima cura del dettaglio. Il luogo ideale in cui riposarsi dopo una cena a tema, per provare specialità come l'hamburger Serpe (un hamburger di pane verde con chanina, porcini, caciocavallo, pancetta pepata e salsa greca al basilico), il risotto alla zucca mantovana con crema di gorgonzola e coulis di melograno al vino rosso, o i dolci a forma di gufetto.