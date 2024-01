Una gita in una giornata di sole d'inverno: 5 idee vicino a Monza

Un weekend soleggiato e qualche proposta per una gita, non lontano da Monza. Ultimo fine settimana di gennaio con il meteo che promettere tanto sole e temperature decisamente gradevoli durante il giorno. Ecco dunque i suggerimenti di Quicomo.it per questo weekend.. Qualche meta per trascorrere questi giorni alla scoperta delle magie del nostro territorio. Una guida con tutte le gite sul Lario, sul Ceresio e dintorni.

1 . Lago di Piano

Stretto tra due maestosi laghi, il Ceresio e i Lario, il lago di Piano può essere una meta per un gita che offre numerosi spunti storici e naturalistici. Il lago di Piano è un tipico lago di fondovalle glaciale. Le sue origini risalgono infatti alle ultime glaciazioni del Quaternario, quando all'altezza dell'odierna Menaggio un ramo del ghiacciaio cosiddetto Abduano che scendeva dalla Valtellina e dalla Valchiavenna si diresse verso ovest lungo la faglia che in geologia viene chiamata linea di Menaggio. Il lago di Piano si raggiunge percorrendo la strada che da Menaggio conduce verso Porlezza e la Valsolda. Il suo ambito territoriale è compreso nel territorio dei Comuni di Carlazzo e Bene Lario e confina con Porlezza. Continua

2 , Lago di Montorfano

Il cambiamento climatico è lì da vedere anche quando, grazie ai frigoriferi che producono tutto il ghiaccio che vogliamo, ci dimentichiamo che una volta c'era un grande frizer che a Como lo produceva per tutti: il lago di Montorfano. E allora, vale la pena osservarlo oggi per quella splendida riserva naturale che è senza però scordare qual è stato il suo ruolo, anche sociale, nel passato. Il lago di Montorfano è un grazioso specchio d'acqua placidamente adagiato tra le morene dell’Alta Brianza Comasca, il più piccolo dei laghi briantei. Continua

3 . Borgo di Naggio

Un piccolissimo e prezioso borgo di sole 363 anime. Ci si arriva percorrendo quel tratto di strada che dal lago di Como, all'altezza di Menaggio, raggiunge il lago di Lugano. Il comune è quello di Grandola ed Uniti, di cui fa parte la frazione di Naggio. Un incantevole quadretto lariano dipinto dai suoi attivissimi abitanti, e della loro associazione Amici di Naggio. Un luogo assolutamente da visitare, magari anche in occasione della festa invernale prevista nel borgo già il prossimo sabato 21 gennaio. Oppure in occasione di una gita domenicale, perché Naggio non è solo l'antico borgo arroccato in questa bellissima valle ma anche un bellissimo luogo da dove partire per diverse escursioni nella natura. Continua

3 . Ponte Verde dei due laghi

Il Ponte Verde tra i due Laghi è il progetto, messo a punto dai Comuni di Centro Valle Intelvi e di Alta Valle Intelvi e realizzato con il contributo di Regione Lombardia, per promuovere e fare scoprire la Valle al pubblico, sempre più ampio, dei cicloturisti e - in particolare - degli E-Bikers. La mappa qui sotto, oltre a mostrare i due percorsi appositamente studiati dal Team Bike Valle Intelvi, indica i nuovi E-Bike Point dove è possibile ricaricare l'E-Bike, trovare ogni genere di informazione e ricevere gratuitamente la borraccia e gli altri gadget dedicati all’iniziativa. Continua

4 . Vie dei Monti Lariani

Un altro cammino sulle magiche vie che dai monti mostrano tutta la bellezza del lago di Como anche in inverno. Da Croce si sale attraverso il bosco con scorci sulla Val Menaggio. Giunti ai pascoli dei Monti di Nava (848 m), si scende seguendo una bella mulattiera con stupenda vista del centro lago e le montagne circostanti fino a Griante. Continua

5 . Bocchetta di Lierna

La Bocca di Lierna o Bocchetta di Lierna, situata a 1356 metri sul livello del mare è un passo di montagna che si trova a Lierna, sul lago di Como, fra il monte Palagia e il monte Cucco. Il Monte Palagia (1549 m. s.l.m.) è una delle cime minori del gruppo delle Grigne. Il monte Cucco fa parte dell'Alpe di Lierna ed è sulla strada del Sentiero del Viandante passando dal Borgo di Genico a Lierna. Per chi ha voglia di esplorare questa zona del Lario, da dove si gode la vista di panorami mozzafiato, proponiamo due sentieri suggeriti dalla Pro Loco Lario Occidentale, le foto sono invece di Massimo Lozzi.