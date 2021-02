Un ristorante monzese tra le 100 eccellenze italiane secondo Forbes

"Di questi periodi essere annoverate tra le eccellenze italiane ci inorgoglisce e ci gratifica": con queste parole Vincenzo Butticé ha annunciato l'inserimento del ristorante monzese Il Moro tra le 100 eccellenze italiane secondo Forbes.

Il savoir fair e il gusto per l'accoglienza di una famiglia siciliana coesa come quella dei fratelli Butticè, che dal 1996 propone una cucina gourmet di chiara vocazione siciliana, parla di eccellenza. In questo modo Forbes ha motivato la sua decisione.

L'atmosfera elegante e contemporanea da Grandes Tables incontra qui il gusto per l'estetica. Alle pareti trovano posto i quadri di artisti minori del territorio brianzolo, mentre il menù porta in tavola un mix tra Sicilia e Lombardia. Piatti che possono contare su ingredienti d'eccellenza: la mandorla di Raffadali, le prugne nere di Sicilia, il pomodoro alla carrettiera, il suino del Nebrodi, il mango e la curcuma coltivati in Trinacria.

Il Moro una eccellenza italiana: "Il segreto è nel team"

"Per noi essere annoverati tra le eccellenze italiane da Forbes è motivo di orgoglio soprattutto in un momento in cui a causa della pandemia si fa fatica a lavorare e a tenere alti gli standard" spiega Butticé. E qual è il segreto dell'eccellenza de Il Moro? "E' il nostro team, la squadra che abbiamo - 14 persone in tutto con un'età media molto giovane, sui 22 anni - che lavora bene e diventa fonte di energia" aggiunge lo chef che descrive i suoi ragazzi come grintosi, determinati, esemplari e con un forte senso di appartenenza. "Siamo fortunati perchè siamo i migliori uomini del mondo" conclude.

Durante il lockdown, il ristorante Il Moro si è distinto per le lezioni di cucina in streaming. Che hanno consentito a tutti di replicare, o quantomeno di provarci!, le ricette dello chef Buttice. Significativa anche la capacità di reinventarsi e reagire alla crisi legata alla pandemia, trasformando la trattoria gastronomia in bottega.