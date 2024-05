Il treno storico passa anche dalla Brianza: tutte le tappe

Il treno storico passa anche dalla Brianza. Domenica 12 maggio parte il treno storico 'Lario Express'. L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, è promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani.

Il percorso

Il Lario Express partirà da Milano Centrale puntando verso nord in direzione di Como. Dalla città lariana poi verso la Brianza più verde e agricola, su una linea secondaria ricca di fascino, toccando numerose località in cui il treno effettua brevi fermate. Il termine corsa sarà a Lecco. A bordo sarà presente lo staff dell'Associazione Ferrovie Turistiche Italiane per assistenza ai viaggiatori. Si viaggerà a bordo della locomotiva a vapore ed elettrica con carrozze 'Centoporte' degli anni '30, carrozze Corbellini degli anni '50 e bagagliaio.



La partenza è prevista da Milano Centrale alle 7.50. Il treno fermerà poi a Monza (arrivo 8.18, partenza 8.29); Lissone-Muggiò (a. 8.36, p. 8.37); Desio (a. 8.40, p. 8.41); Seregno (a. 8.46, p. 8.47). L'arrivo a Como San Giovanni è previsto alle 9.18, per poi ripartire alle 9.29 in direzione Cantù (a. 9.58, p. 9.59). Ecco le successive fermate: Brenna-Alzate (a. 10.10, p. 10.11); Anzano del Parco (a. 10.18, p. 10.19); Merone (a. 10.28, p. 10.29); Casletto-Rogeno (a. 10.38, p. 10.39); Molteno (a. 10.47, p. 10.48), per poi arrivare a Lecco alle ore 11.25.



Ecco gli orari del ritorno. Partenza da Lecco alle ore 17.30. Le successive fermate: Molteno (a. 18.12, p. 18.14); Casletto-Rogeno (a. 18.23, p. 18.25); Merone (a. 18.36, p. 18.38); Anzano del Parco (a. 18.50, p. 18.52); Brenna-Alzate (a. 19.02, p. 19.04); Cantù (a. 19.16, p. 19.18); Como S. Giovanni (a. 20.03, p. 20.14); Seregno (a. 20.42, p. 20.43); Desio (a. 20.47, p. 20.48); Lissone-Muggiò (a. 20.51, p. 20.52); Monza (a. 20.56, p. 20.57); arrivo a Milano Centrale alle 21.10.



"Un viaggio nel tempo - ha detto l'assessore regionale ai Trasporti - alla scoperta delle bellezze dei nostri territori, dove finalmente salire a bordo di un treno diventa un piacere da condividere, per apprezzare luoghi incantevoli della nostra Lombardia. L'iniziativa dei treni storici riscuote sempre più successo: grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione FS, permette ogni anno a migliaia di persone di scoprire itinerari e paesaggi della nostra regione attraverso un autentico viaggio nel tempo, a bordo di treni che hanno fatto la storia della ferrovia italiana. All'insegna di una mobilità dolce, particolarmente gradita dai viaggiatori che si immergono in un'esperienza dall'alto valore attrattivo, storico e culturale".



Sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati.

I biglietti per viaggiare sui treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale. I ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratis.



Il calendario completo delle circolazioni e altre informazioni sono disponibili consultando il sito web www.fondazionefs.it e i canali social della Fondazione FS sui principali social network.