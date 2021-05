L' 1 giugno torna il caffè al banco: illy offre un espresso a tutti

Da Monza alla provincia, l'elenco di tutti i bar in cui martedì 1 giugno è possibile gustare un espresso gratis per festeggiare la ripartenza

Un espresso gratis, per tutti: è questa l'iniziativa che illy ha lanciato in occasione della riapertura dei bar al chiuso.

"Quello di domani sarà un caffè memorabile: il primo giugno ripartono tutti i locali e il primo espresso te lo offriamo noi, assieme al tuo bar preferito. Scopri i bar aderenti sull’app illy?" si legge sulla pagina Facebook del brand.

Negli illy Caffè, e in tutti i bar partner aderenti all'iniziativa, sarà possibile bere un espresso in omaggio servito nella nuova tazzina d'artista disegnata da Matteo Attruia. "È bello regalare, e con una tazzina simbolica che ricordi questo giorno che crediamo tutti possa essere un vero inizio. Più di quanto non sia avvenuto lo scorso anno quando pensavamo che i contagi fossero destinati a scomparire. Quest'anno però ci sono i vaccini, che stanno progredendo che speriamo ci portino verso la fine del tunnel" ha commentato l'a.d. di illycaffè Massimiliano Pogliani.

Ecco dove bere il proprio espresso gratis a Monza e dintorni:

Monza

Ristorante Eatmosfera, viale Elvezia 4

Di P. Pirola & G. Spinelli, via Cesana e Villa 170

Iper Monza (Maestoso), via Sant'Andrea 27

Speedy Bar, via Moncenisio 14

Piadineria La Caveja, via Sempione 13/e

En3, via Volturno 4

Caffè & Tentazioni, via Cavallotti 35

Ristorante Il Riccio, via Carlo Prina 2

Pane Amore e Fantasia, via Dante 6

Gran Prix, via Manzoni 42

Bar Del Centro, via Trento e Trieste 17

Kuka's, vicolo Lambro

Pasticceria Passerini, via Carlo Alberto 40

Caffè Del Ponte, via Vittorio Emanuele II 26

La Giada, via Corridoni 2/a

Trattoria, via Bergamo 1

Kadrega Cafe, via Bergamo 24

Mapo Caffè, via Amati 11

L'Officina del Pasticcino, via Amati 11/a

Bar, via Lecco 68

Iper Monza, via della Guerrina 68

Provincia

Bar Ristorante Rubina, via Dante Alighieri 41, Concorezzo

Samoa Lounge Bar, via Dante 168, Concorezzo

Trattoria Comaco, via Massimo d'Azeglio 2, Concorezzo

La Camilla, via Dante 267, Concorezzo

Caffè Brianza, via Mazzini 25, Vimercate

Ferramenta Redaelli, piazza Roma 14, Vimercate

Popp, via Vittorio Emanuele II 1, Vimercate

Mais, via Italia 48, Busnago

Food Court Iper Busnago, via Italia 197, Busnago

Pasticceria Sable, via Piava 3/b, Busnago

Ristò, Cetro Comm. Globo, via Italia 197, Cornate d'Adda

Busnago Portello c/o Globo, via Italia 197, Cornate d'Adda

Osteria Social Food, via Curiel 1, Mezzago

Panetteria Varisco, piazza Sant'Eusebio 14, Agrate Brianza

Bar, via Padre Clemente Vismara 83, Agrate Brianza

Bar Del Portico, via Alcide De Gasperi 7, Caponago

Bar Tabacchi, via Roma 21, Cavenago di Brianza

Vecchia America, via Roma 137, Cavenago di Brianza

Bar, via Cesare Battisti 19, Vedano Al Lambro

Pit Stop, via Cesare Battisti 44/a, Vedano Al Lambro

Amy Sushi, via Cesare Battisti snc, Vedano Al Lambro

Gusto, via Tiziano Vecellio 41, Lissone

Atipico, via Mauro Riva 32, Lissone

Bar, via Trento Trieste 2, Biassono

Bar Ristorante, via Caduti per la Patria 56/58, Lesmo

Caffetteria Olmo, via Manzoni 3, Cogliate

Bar Trattoria Al Parco, via Laghetto 67, Ceriano Laghetto

Pasticceria Borromeo, via Borromeo 29, Cesano Maderno

Bar Il Torrazzo, via Borromeo 54, Cesano Maderno

Veneta Cafè, via Alberto da Giussano 2, Cesano Maderno

Ber Centrale, via Don Enrico Tazzoli 4, Cesano Maderno

Caffè del Giglio, via Stoppani 18, Seregno

Pam Tranvai, via Carroccio 46, Seregno

Pasticceria Pontiggia, via Verdi 37, Seregno

Time Out, via Einaudi 10, Seregno

Pomireau, via Garibaldi 37, Seregno

Honeybadger, via Sanzio 22, Seregno

Cabi Bar, via Sant'Ambrogio 24, Carate Brianza

Dolce Brianza, via Milano 19, Carate Brianza

Bar Numero 1, via Don Primo Mazzolari 1, Besana in Brianza

Valentina Lounge Cafè, via Ernesto Teodoro Moneta 16, Besana in Brianza

Caffè Umberto I, piazza Umberto 1, Besana in Brianza

Enoteca Vino e Dintorni, via Volturno 108, Meda

Bar Pasticceria Orsenigo, piazza Anselmo IV da Bovisio 11, Bovisio Masciago

Bar Pasticceria, via Solferino 9, Meda

Caffetteria Seuse, via San Fermo della Battaglia 18, Seveso

Ristorante La Sprelunga, via Sprelunga 55, Seveso

Lionstrong, via Pisacane 2, Limbiate

Caffè Miro, via Giotto 2, Limbiate

Il Fornaio di Via Galilei, via Galilei 6, Nova Milanese